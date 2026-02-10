12 лет дочь ведущей «Едим дома» Юлии Высоцкой в коме по вине отца: приход в себя и первый комментарий звезды о состоянии девочки
Детям знаменитостей часто завидуют. Слава родителей открывает множество дверей и предоставляет разные возможности для выбора жизненного пути. Однако популярность мамы и папы не всегда гарантирует счастье и беззаботное существование. Биография Марии Кончаловской, дочери Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского, должна была сложиться идеально, но ужасная трагедия превратила жизнь девочки и ее семьи в настоящий кошмар. Подробнее о её состоянии сегодня читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьВ 1999 году поклонники Юлии Высоцкой с радостью узнали, что актриса и телеведущая ждет ребенка. 28 сентября на свет появилась ее дочь Мария, которую она родила от режиссера Андрея Кончаловского. Четыре года спустя в семье родился сын Петр. У Андрея также есть трое детей от предыдущих браков. Поскольку родители были связаны с миром кино, маленькая Маша часто появлялась на экране с раннего возраста. В программе «Едим дома», которую снимала Юлия, девочка выступала в роли дегустатора маминых блюд.
В 2006 году Андрей Кончаловский заметил артистизм дочери и привел ее на кастинг сериала «Сделка». Маша произвела впечатление на съемочную группу и получила небольшую роль. А в следующем году она появилась в фильме «Глянец». Главную роль исполнила Юлия Высоцкая, а девочка сыграла ее героиню в детстве. В проекте также участвовали известные актеры. В 2010 году Маша снова оказалась на съемочной площадке, приняв участие в «Москва, я люблю тебя». Этот фильм состоит из 18 новелл, и в одной из них она сыграла свою роль. Казалось, впереди девочку ждут новые успехи и популярность. Но, к сожалению, жизнь приготовила ей другие испытания.
ДТП и комаВ 2013 году Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отправились на отдых во Францию. 12 октября в новостях появились тревожные сообщения: их машина попала в аварию. В тот момент с ними была и их дочь Мария. Позже выяснилось, что мужчина не справился с управлением, и автомобиль вылетел на встречную полосу, столкнувшись с другим авто. К счастью, Юлия и Андрей отделались легкими ушибами, но для Маши последствия оказались серьезными. Девочку срочно госпитализировали, она долгое время находилась в реанимации без сознания. В 2014 году в прессе начали появляться новости об операциях, которые перенесла дочка знаменитостей. Врачи надеялись, что вскоре она выйдет из комы, но состояние девочки оставалось тяжелым. Постепенно здоровье Марии стало улучшаться: внутренние органы заработали, и она начала дышать самостоятельно. Вдохновленные этой новостью, родители перевезли ее в итальянскую клинику для дальнейшего лечения.
Приход в себяВ 2015 году Юлия Высоцкая с радостью сообщила журналистам, что Мария вышла из комы. Состояние девочки позволило перевезти ее на родину. В Москве Кончаловскую положили в реабилитационный центр, куда родители приходили каждый день, чтобы помогать дочери вновь приспосабливаться к жизни. Начинать приходилось с азов: сначала Мария начала реагировать на свет, затем девочке пришлось заново учиться ходить и узнавать близких людей. Однако, несмотря на заметное улучшение, врачи остерегались давать оптимистичные прогнозы. К сожалению, через несколько недель состояние Маши ухудшилось, и она снова впала в кому. Юлия говорила, что это стало настоящим испытанием для всей семьи. Она и Андрей старались поддерживать друг друга в трудные времена. После этого знаменитость стала более осторожной в вопросах публичности. Раньше она делилась подробностями своей жизни и выкладывала семейные фото, а теперь предпочитает публиковать только моменты с работы и отдыха, избегая обсуждений о состоянии дочери.
В 2017 году сын Андрея рассказал, что во Франции врачи даже предлагали отключить Машу от аппарата жизнеобеспечения. Но Юлия и Андрей не рассматривали этот вариант. Они вернули дочь в Россию и обеспечили ей необходимый уход под наблюдением местных специалистов.
Дочка Юлии Высоцкой сейчасМария Кончаловская по-прежнему находится в коме, медики не спешат давать обнадеживающие прогнозы. Несмотря на это, ее близкие продолжают надеяться на выздоровление. В интервью Лауре Джугелии в ноябре 2025 года Юлия Высоцкая решила поделиться новостями о дочери. Она рассказала, что хочет поддержать семьи, оказавшиеся в похожей ситуации. Знаменитости не прекращают борьбу и пробуют все возможные способы, чтобы улучшить состояние дочки.
«Мы боремся. У нас идет жизнь, и мы будем бороться до самого конца. Я благодарна всем, кто нам помогает. У меня прекрасная помощь. У меня есть медперсонал, который помогает очень серьезно в поддержании и в реабилитации. Прекрасные врачи наши. Мы все время пробуем что-то новое. Но это не легко», — отмечала ведущая.
Высоцкая выглядит собранной, продолжает работать, появляться на съёмках, вести программы, участвовать в мероприятиях. Андрей Кончаловский тоже не остановился в своей творческой деятельности, работает над новыми фильмами и документальными проектами.