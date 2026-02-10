«Насколько же мерзким надо быть»: Алёна Водонаева ответила критикам Анны Семенович

10 февраля 2026, 13:30

Алёна Водонаева заступилась за Анну Семенович после хейта из-за фигуры

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева публично поддержала Анну Семенович, которую в сети раскритиковали после появления папарацци-видео с отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На кадрах пользователи заметили, что фигура певицы отличается от образов, которые она публикует в личном блоге, и тут же принялись обсуждать её внешний вид.



Несмотря на то что сама Водонаева ранее неоднократно позволяла себе резкие высказывания о лишнем весе, в этой ситуации она встала на сторону Анны. По словам Алёны, Семенович никогда не строила из себя «фитоняшку» и всегда честно говорила со своей аудиторией о проблемах с весом.



Особенно её задело то, что певицу сняли в момент, когда она была максимально уязвима — без сценических костюмов и тщательно подобранных образов.





«Когда человек в купальнике, максимально раздет, уязвим, без концертных костюмов и аутфитов, скрывающих недостатки и подчеркивавших достоинства фигуры. Насколько же мерзким г*вном надо быть, чтобы так переходить на личности и в крысу ловить человека "в трусах" на море», — резко высказалась Алёна.