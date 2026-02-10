«Думала, что это психосоматика»: Тодоренко рассказала, как едва не убила человека

10 февраля 2026, 13:48

Регина Тодоренко рассказала, как чуть не отравила человека

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко вновь оказалась в центре скандала. Поводом стало признание телеведущей в шоу «Пожалуйста, не рассказывай», где она вспомнила историю, которую сочла забавной, но зрители восприняли иначе.