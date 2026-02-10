«Думала, что это психосоматика»: Тодоренко рассказала, как едва не убила человека
Регина Тодоренко вновь оказалась в центре скандала. Поводом стало признание телеведущей в шоу «Пожалуйста, не рассказывай», где она вспомнила историю, которую сочла забавной, но зрители восприняли иначе.
По словам Регины, она однажды добавила мёд в чай своему другу, зная, что у него аллергия. Тодоренко объяснила, что в тот момент была уверена: многие болезни — это психосоматика, и если человек не знает о раздражителе, то реакции не возникнет.
Эксперимент закончился серьёзными последствиями — у приятеля телеведущей случился отёк Квинке. Несмотря на это, Регина рассказывала историю с юмором, что и вызвало волну возмущения в соцсетях.
Фрагмент выпуска быстро разлетелся по интернету. Пользователи требуют «отменить» телеведущую и задаются вопросом, рискнула бы ли она проверить подобную теорию на собственных детях.
