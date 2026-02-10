«Я никуда не уйду!»: Seville высказалась об уходе из Artik&Asti

10 февраля 2026, 14:16

Певица Seville объяснила, почему остаётся в Artik&Asti

Seville (Фото: Instagram* / @seville_official)

Seville откровенно рассказала о возможном уходе из группы Artik&Asti и назвала главную причину, по которой артисты в целом решаются на сольную карьеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам певицы, чаще всего музыканты покидают коллективы из-за финансовых вопросов, однако для неё деньги — не главный приоритет.





«Одна из причин, почему артисты начинают работать сами по себе — из-за сумм денег. Я остаюсь в коллективе, потому что я обожаю это отношение, которое есть между нами. Не все измеряется деньгами, поверьте. На данный момент группа Artik&Asti — это лучшее, что есть у меня. Я никуда не уйду!», — заявила Seville.