31 августа 2026, 17:55

Антон Лапкнко (фото: Instagram* / anton_lapenko)

Антон Вячеславович Лапенко — российский актер театра и кино, певец и видеоблогер. Широкую известность ему принес авторский сериал «Внутри Лапенко», выполненный в стилистике VHS-записей 1980–1990-х годов. В проекте артист самостоятельно исполнил десятки ролей, среди которых Инженер, Жилищный, Ричард Сапогов, глава группировки «Железные рукава» и другие персонажи. На пике популярности Лапенко неожиданно сократил активность в социальных сетях и практически исчез из публичного пространства. 1 сентября Антону Лапенко исполняется 40 лет. Как девятый ребенок в семье из 16 детей стал любимцем миллионов зрителей, почему актер решил отказаться от привычной медийности и чем занимается сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Антона Лапенко в большой семье Образование и первые работы Антона Лапенко Как появился «Внутри Лапенко» Сериал «Внутри Лапенко»: успех и популярность Как изменились карьера и доходы Антона Лапенко Почему Антон Лапенко ушел из социальных сетей Новые увлечения Антона Лапенко Музыкальная группа «Багровый Фантомас» Личная жизнь Антона Лапенко Благотворительность Антона Лапенко Конфликт Антона Лапенко и Алексея Щербакова Чем Антон Лапенко занимается сейчас

Детство Антона Лапенко в большой семье

Антон Лапкнко (фото: Instagram* / anton_lapenko)

Образование и первые работы Антона Лапенко

Антон Лапкнко (фото: Instagram* / anton_lapenko)

Как появился «Внутри Лапенко»

Антон Лапкнко (фото: Instagram* / anton_lapenko)

Сериал «Внутри Лапенко»: успех и популярность

Как изменились карьера и доходы Антона Лапенко

Антон Лапкнко (фото: Instagram* / anton_lapenko)

Почему Антон Лапенко ушел из социальных сетей

Антон Лапкнко (фото: Instagram* / anton_lapenko)

Новые увлечения Антона Лапенко

Музыкальная группа «Багровый Фантомас»

Антон Лапкнко (фото: Instagram* / anton_lapenko)

Личная жизнь Антона Лапенко

Благотворительность Антона Лапенко

Антон Лапкнко (фото: Instagram* / anton_lapenko)

Конфликт Антона Лапенко и Алексея Щербакова

Чем Антон Лапенко занимается сейчас