16 детей в семье, конфликт с Алексеем Щербаковым и уход на пике славы: где сейчас Антон Лапенко и почему он играл за копейки?
Антон Вячеславович Лапенко — российский актер театра и кино, певец и видеоблогер. Широкую известность ему принес авторский сериал «Внутри Лапенко», выполненный в стилистике VHS-записей 1980–1990-х годов. В проекте артист самостоятельно исполнил десятки ролей, среди которых Инженер, Жилищный, Ричард Сапогов, глава группировки «Железные рукава» и другие персонажи. На пике популярности Лапенко неожиданно сократил активность в социальных сетях и практически исчез из публичного пространства. 1 сентября Антону Лапенко исполняется 40 лет. Как девятый ребенок в семье из 16 детей стал любимцем миллионов зрителей, почему актер решил отказаться от привычной медийности и чем занимается сегодня — в материале «Радио 1».
Детство Антона Лапенко в большой семьеАнтон Лапенко родился 1 сентября 1986 года в Зеленограде. Его детство прошло в необычной для современного человека семье: родители воспитывали 16 детей. Антон стал девятым ребенком. Между старшим и младшим детьми разница составляла 24 года.
В многодетной семье Лапенко царила особая атмосфера взаимопомощи и братства. Сам актер рассказывал, что в школе ему практически никогда не приходилось вступать в драки. Достаточно было назвать свою фамилию — «Лапенко», — чтобы окружающие понимали: за ним стоит целая армия братьев.
При этом материальное положение семьи оставалось непростым. Долгое время основным кормильцем был отец, который работал сразу на нескольких работах, в том числе ездил на вахты на Крайний Север. Денег регулярно не хватало. Семье помогали представители властей и волонтеры. Некоторые вещи приходили даже из Германии, а братья передавали одежду друг другу по мере взросления.
Несмотря на финансовые трудности, в доме сохранялась атмосфера доброты, поддержки и творчества. Дети посещали бесплатные кружки, занимались спортом и интересовались искусством. Сам Антон с ранних лет увлекался футболом и актерским мастерством.
Образование и первые работы Антона ЛапенкоВ 2011 году Антон Лапенко окончил актерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской В. П. Фокина. За работу в дипломном спектакле он получил премию «Золотой лист» и денежное вознаграждение в размере 2000 долларов. Полученные деньги молодой актер потратил на подержанный автомобиль «Ситроен», которому дал ласковое имя «малышка Жози».
После окончания ВГИКа Лапенко вошел в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, который сегодня известен как «Электротеатр Станиславский». В начале театральной карьеры актер получал около 6500 рублей в месяц. В одном из интервью он признавался, что этих денег хватало практически только на бензин.
При этом Лапенко получал весьма необычные сценические задачи. Ему приходилось воплощать не только человеческих персонажей, но и совершенно неожиданные образы. В разные годы актер играл бутылку шампанского, муравья и даже мертвое тело.
Одновременно с театральной работой Антон пытался найти свое место в кино и на телевидении. Однако поначалу ему доставались преимущественно небольшие и эпизодические роли. Он появился в сериалах «Закон и порядок», «Погоня за тенью», «Топтуны», «Мент в законе-9» и других проектах.
Карьера развивалась медленно. В какой-то момент Лапенко неоднократно задумывался о том, чтобы оставить актерскую профессию.
Как появился «Внутри Лапенко»Переломным для Антона Лапенко стал 2019 год. Именно тогда актер начал публиковать в Instagram* короткие юмористические видео, стилизованные под VHS-записи 1980–1990-х годов.
В своих роликах Лапенко создал целую коллекцию необычных персонажей. Среди них оказались неуверенный инженер НИИ, ведущий программы «Загадка дыры», глава ОПГ «Железные рукава», художник-эзотерик Гвидон Вишневский, постоянно выпивающий водитель катка Игорь Катамаранов и многие другие герои.
Популярность скетчей быстро росла. Однако настоящий прорыв произошел после того, как один из роликов Лапенко разместила у себя актриса Ирина Горбачева, на тот момент имевшая около 1,5 млн подписчиков.
Количество зрителей резко увеличилось, и на растущий интерес к персонажам обратил внимание продюсер Вячеслав Дусмухаметов. Он предложил Лапенко превратить короткие скетчи в полноценный сериал и выделил на производство 3,5 млн рублей.
Сериал «Внутри Лапенко»: успех и популярностьВ декабре 2019 года на YouTube появился первый эпизод сериала «Внутри Лапенко». Над проектом Лапенко работал вместе с режиссером и комиком Алексеем Смирновым. Сериал практически сразу стал популярным. Зрителей привлекли VHS-эстетика, атмосфера ностальгии по советской эпохе, абсурдистский юмор и отсутствие нецензурной лексики.
Главной особенностью проекта стал принцип исполнения ролей. Лапенко самостоятельно сыграл практически всех основных персонажей сериала. В сценах, где нескольким героям требовалось одновременно находиться в кадре, артисту помогали его братья, которые выступали дублерами.
Всего создатели выпустили четыре сезона «Внутри Лапенко». Последний сезон появился в декабре 2023 года.
Как изменились карьера и доходы Антона ЛапенкоПосле успеха «Внутри Лапенко» жизнь актера заметно изменилась. Еще недавно Лапенко с трудом зарабатывал на жизнь в театре, а после популярности сериала его гонорары выросли до 200–250 тыс. рублей за съемочную смену.
Одновременно перед актером открылись новые возможности в кино.
В 2020 году Лапенко сыграл полицейского Юру в сериале «Чики». За эту работу его номинировали на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения. В том же году актер снялся в фильмах «Корни», «Глубже!» и других проектах.
Затем в фильмографии Антона Лапенко появились картины «Отпуск» и «БУМЕРанг». В 2022 году актер получил главную роль в драме «По-мужски». В картине он сыграл мужчину, который живет в патриархальном обществе, но не способен защищать себя с помощью грубой физической силы.
В 2024–2025 годах фильмография Лапенко продолжила пополняться. Актер снялся в проектах «Тополиный пух», «Волшебный участок-2», «Группировка „Нежить“», «Исчезнувший велосипедист» и «Актерище», где исполнил роль блогера Никиты Кисляка.
Почему Антон Лапенко ушел из социальных сетейПосле выхода четвертого сезона «Внутри Лапенко» в декабре 2023 года Антон резко сократил активность в социальных сетях. Практически одновременно он перестал появляться в привычном медиапространстве. Зрители долгое время не понимали, почему актер, находившийся на пике популярности, решил практически отказаться от регулярного создания контента.
Летом 2025 года в интервью Александру Соколовскому Лапенко объяснил причины своего решения. По словам актера, за время работы над «Внутри Лапенко» он израсходовал практически весь накопленный творческий ресурс. К моменту завершения проекта Лапенко чувствовал сильное внутреннее опустошение.
При этом актер подчеркнул, что не испытывает зависимости от популярности. Он избегает светских мероприятий и даже в некоторых контрактах отдельно прописывает возможность посещать премьеры только по собственному желанию.
Для Лапенко оказалось важнее не выпускать новые видео исключительно ради сохранения медийности, а дождаться момента, когда появятся действительно свежие идеи.
Новые увлечения Антона ЛапенкоТворческую паузу актер решил использовать для освоения новых занятий. Одним из главных увлечений Лапенко стал картинг. Он тренировался дважды в неделю и рассматривал возможность участия в соревнованиях. Сам актер признавался, что картинг помог ему пережить сложный период и справиться с ощущением внутренней пустоты.
Кроме того, Лапенко попробовал себя в качестве диджея. Еще одним направлением стала анимация. Актер создал собственную студию мультипликации. Там он занимается стоп-моушеном — покадровой съемкой, изучает анатомию кукол и особенности пластики их движений.
Музыкальная группа «Багровый Фантомас»Еще одним творческим проектом Антона Лапенко стала музыкальная группа «Багровый Фантомас». Изначально коллектив появился как шуточная группа внутри сериала «Внутри Лапенко». Однако со временем идея вышла за пределы экранного проекта и превратилась в настоящий музыкальный коллектив.
«Багровый Фантомас» начал давать концерты и отправляться в гастрольные туры. В 2021 году группа выпустила полноценный альбом под названием «Электрические Жирафы».
Личная жизнь Антона ЛапенкоАнтон Лапенко предпочитает держать личную жизнь подальше от публичного внимания. Актер редко рассказывает о романтических отношениях и практически не обсуждает их в интервью.
Самыми известными и подтвержденными отношениями актера стал роман с певицей и моделью Мусей Тотибадзе. Пара открыто заявляла о своих чувствах, публиковала совместные романтические фотографии и вместе посещала мероприятия в период с 2021 по 2023 год, после чего они расстались без громких заявлений.
Лапенко не состоял в браке и у него нет детей. Лапенко признавался, что ощущает себя значительно моложе своего возраста и пока не считает себя готовым к созданию собственной семьи.
Благотворительность Антона ЛапенкоВажную роль в жизни актера играет благотворительность. Детство в большой семье сформировало у Лапенко особое отношение к помощи со стороны других людей. Он помнит, как его семье в сложные периоды помогали посторонние люди, поэтому старается сам поддерживать тех, кто нуждается в помощи.
Антон регулярно перечисляет деньги благотворительным фондам и участвует в проекте «Помощь», который оказывает поддержку пожилым людям.
Конфликт Антона Лапенко и Алексея ЩербаковаВ 2021 году между Антоном Лапенко и комиком Алексеем Щербаковым произошел своеобразный «баттл пародий». Некоторые СМИ представили эту историю как конфликт между артистами, однако реального противостояния между ними не было.
Все началось с того, что Щербаков сделал пародию на шоу «Сдохни или умри» из проекта «Внутри Лапенко». Лапенко ответил пародией на программу Щербакова «Перелезаем через заборы в костюме». После этого появилось видео «Реакция Лапенко на видео комика Алексея Щербакова», в котором Антон с максимально серьезным выражением лица смотрел пародию на самого себя.
Несмотря на активное обсуждение истории в СМИ, артисты не вступали в настоящий конфликт. Их обмен пародиями скорее стал дружеской игрой и взаимным продвижением. Лапенко и Щербаков хорошо знакомы и вместе работают в рамках продюсерского центра.
Чем Антон Лапенко занимается сейчасАнтон Лапенко живет в Москве и сегодня делает основной акцент на работе в кино и сериалах. Ведение собственного блога он сознательно поставил на паузу. Актер объяснял, что после завершения «Внутри Лапенко» столкнулся с творческим опустошением. Поэтому он не хочет создавать новые скетчи только ради регулярного выхода контента и предпочитает дождаться появления действительно новых идей.
Из «Электротеатра Станиславский» Лапенко ушел, однако время от времени продолжает участвовать в независимых театральных постановках. При этом на экране актер появляется регулярно. Среди его последних работ — продолжение сказочного сериала «Волшебный участок». Также Лапенко сыграл принципиального блогера в комедии «Актерище», где его партнером стал Дмитрий Нагиев.
Кроме того, актер получил главную роль тренера в будущей спортивной драмеди «Седьмой игрок» от «Кинопоиска». Несмотря на огромную популярность, Антон Лапенко продолжает вести закрытый образ жизни. Он практически не посещает светские мероприятия и не стремится постоянно находиться в центре внимания.