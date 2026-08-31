Впала в депрессию после измены любимого, получила отказ на «Голосе» и перенесла операцию: всё о личной жизни и карьере звезды шоу «Песни» Асии
Асия — российская певица, автор-исполнитель и композитор, участница второго сезона телешоу «Песни». 1 сентября ей исполняется 29 лет. Подробнее о жизни и творческом пути артистки — в материале «Радио 1».
Биография: детство и музыкальное образование АсииБудущая певица Анастасия Алентьева родилась 1 сентября 1997 года в городе Белово Кемеровской области. Ее родители не имели отношения к творческой сфере и занимались бизнесом. Однако уже в пятилетнем возрасте они заметили музыкальные способности дочери и отправили ее в музыкальную школу. Там Анастасия выбрала фортепиано и начала осваивать инструмент.
Еще в подростковом возрасте Асия стремилась добиться успеха в музыке. В 2014 году она заняла первое место в номинации «Музыка» на Международном конкурсе-фестивале детского творчества «Просторы вдохновения» в Астане.
Перспектив для дальнейшего музыкального образования и карьеры в небольшом родном городе Асия не видела, поэтому в 2015 году переехала в Москву. После окончания 11 классов она поступила в Институт современного искусства, где выбрала факультет эстрадно-джазового пения.
Начало музыкальной карьеры АсииПервые шаги в профессиональной музыке Анастасия делала через интернет, уличные выступления и многочисленные кастинги. В Москве она записывала каверы на популярные композиции и публиковала их в социальных сетях. Один из роликов заметил продюсер Максим Фадеев. Он рассказал о талантливой исполнительнице в своей онлайн-рубрике, после чего у Анастасии появились первые постоянные слушатели.
Чтобы преодолеть страх перед публикой, Асия регулярно выступала на Старом Арбате. Она пела для случайных прохожих и постепенно привыкала к большой аудитории.
В 2017 году исполнительница выпустила дебютный авторский сингл «Вверх». В тот же период она попробовала попасть в телевизионный проект «Голос», однако на слепых прослушиваниях ни один из наставников к ней не повернулся.
Настоящим карьерным прорывом для Асии стал 2019 год. Она стала участницей второго сезона шоу «Песни» на ТНТ и представила композицию «Последняя слабость», основанную на личных переживаниях певицы. Песня быстро поднялась в чартах музыкальных платформ. Хотя Асия не дошла до финала проекта, участие в «Песнях» принесло ей всероссийскую известность и помогло выйти на сотрудничество с крупным музыкальным лейблом.
Песни и сотрудничество с другими артистамиПосле «Песен» Асия продолжила активно выпускать музыку. В 2020 году она представила композиции «Алоэ», «Под водой» и другие треки, которые заметно отличались от ее ранних работ. Следующий год также оказался насыщенным: певица выпускала новые песни одну за другой.
Некоторые композиции Асия записала вместе с другими исполнителями. С Аней Pokrov она выпустила трек «Любовь с картинки». Еще одной заметной совместной работой стала песня с NЮ — псевдонимом актера и певца Юрия Николаенко, который, как и Асия, участвовал в шоу «Песни». Ранее артисты уже представляли совместный трек «Твой поцелуй».
Среди сольных работ Анастасии — композиция «Как ты там?». В 2022 году она вместе с Ваней Дмитриенко записала песню «Ничего не бойся, я с тобой». Помимо собственной исполнительской карьеры, Асия пишет песни для других артистов.
Как Асия зарабатывала в начале карьерыПервые годы жизни в Москве оказались для певицы непростыми и с финансовой точки зрения. Чтобы оплачивать свою долю в съемной квартире, которая обходилась в 12 тысяч рублей, Асия продавала собственные авторские композиции другим исполнителям. Стоимость одного трека составляла около 10 тысяч рублей.
Позже артистка рассказывала, что ей было тяжело расставаться с собственными стихами и песнями, однако тогда такой заработок оставался для нее практически единственным способом обеспечивать себя в столице.
Личная жизнь АсииЕще в школе Анастасия начала встречаться с молодым человеком. После получения аттестатов они собирались вместе переехать в Москву и поступить в один вуз. Однако планам не суждено было осуществиться: после выпускного Асия узнала, что молодой человек изменял ей и встречался с другими девушками. Пара рассталась.
Позднее певица пережила первую серьезную любовь с музыкантом. Эти отношения также закончились предательством. Асия долго старалась не обращать внимания на его флирт с другими девушками, однако в День святого Валентина молодой человек опубликовал фотографию с другой женщиной и объявил о помолвке с ней.
Именно эта история стала основой для песни «Последняя слабость», с которой Асия пришла на шоу «Песни» и получила широкую известность. После расставания артистка столкнулась с глубокой депрессией. Ей пришлось работать над собой и собственной самооценкой, чтобы восстановить доверие к мужчинам и вернуться к полноценной жизни.
Музыка помогала Асии переживать тяжелые периоды. Она много писала — сочиняла стихи и мелодии, превращая личные переживания в песни.
Кто жених Асии
Со временем певица встретила нового избранника — своего концертного директора Олега. Пара состоит в отношениях уже продолжительное время. Олег сделал Анастасии предложение руки и сердца.
Артистка рассказывала, что они не торопятся устраивать свадьбу, поскольку хотят подготовить идеальное торжество для самых близких. По словам Асии, именно рядом с Олегом она впервые почувствовала, что такое спокойные и здоровые отношения.
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Ему певица посвятила композиции «Спасибо», «Адресат» и «Алоэ». При этом Асия признается, что писать о счастливой любви для нее сложнее, чем создавать песни о расставаниях и драмах. Поэтому теперь за вдохновением для грустных композиций она обращается к историям своих подруг.
Асия сейчасВ 2026 году Асия продолжает жить и работать в Москве. За последние годы певица изменила имидж, повзрослела, прошла через личные кризисы и расширила сферу профессиональной деятельности. В августе Асия дебютировала в качестве музыкального продюсера и автора саундтрека к новому комедийному сериалу «Чудо» на Кинопоиске. 28 августа она выпустила одноименный заглавный сингл к проекту.
Кроме того, артистка пробует себя в роли телеведущей — она участвует в одном из новых шоу. Асия также продолжает создавать музыку для российских сериалов. Также певица активно гастролирует и выступает на крупных площадках страны. Летом 2026 года она стала участницей фестиваля VK Fest в Санкт-Петербурге.
В начале этого лета Анастасия перенесла плановую операцию по удалению кисты. После вмешательства певица избавилась от проблемы со здоровьем, которая долгое время ее беспокоила.