Киркоров за день избавился от 14 квартир на болгарском побережье и получил почти миллион евро
Филипп Киркоров избавился от 14 квартир в Болгарии за один день, выручив за них почти миллион евро. Об этом сообщают «Известия».
Вся недвижимость находилась в элитном жилом комплексе «Эмеральд» на черноморском побережье в курортном селе Равда. Артист приобрёл эти апартаменты ещё в 2007 году – площадь квартир варьировалась от 51 до 185 квадратных метров. Покупку он произвел при помощи личных сбережений и за счёт займа от своей знакомой Александры Жаровой.
Сделки оформляли через две компании, созданные Киркоровым. Одну из них позже ликвидировали, и недвижимость переоформили на самого певца. Вторая фирма продолжает существовать.
После введения европейских ограничений против российских артистов у Киркорова возник спор с управляющей компанией ЖК «Эмеральд» — «Эмеральд Хоспиталити». Причина: долг за обслуживание недвижимости за 2021 и 2022 годы. Однако серьезными проблемами это не обернулось, поскольку суд в Варне прекратил разбирательство.
Тем же летом певец продал все 14 квартир в «Эмеральде». Цены на объекты колебались от 33,8 тысячи евро за самую маленькую до 100 тысяч за самую просторную. Всего Киркоров выручил около 860 тысяч евро (примерно 86 миллионов рублей по текущему курсу).
Согласно материалу «Известий», продажа квартир могла быть связана с желанием снизить санкционные риски. Впрочем, сам Киркоров и его представители официально не объясняли мотивов. Более того, у певца по-прежнему остаются пять апартаментов в комплексе «Порт Палас» в Варне общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров.
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