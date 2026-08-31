Киркоров за день избавился от 14 квартир на болгарском побережье и получил почти миллион евро

31 августа 2026, 06:35

Филипп Киркоров распродал 14 квартир в Болгарии за день и выручил 860 тысяч евро

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Филипп Киркоров избавился от 14 квартир в Болгарии за один день, выручив за них почти миллион евро. Об этом сообщают «Известия».