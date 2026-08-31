Отчислилась ради роли, волновалась из-за Александра Петрова и мечтала стать механиком: как на самом деле живет звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер?
Зоя Рудольфовна Бербер — российская актриса театра, кино и телевидения, актриса дубляжа и телеведущая. Широкую известность ей принесла роль Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны». Однако творческий путь Зои Бербер далеко не ограничивается комедийным амплуа. Она прошла путь от начинающей пермской актрисы до одной из востребованных исполнительниц своего поколения, успев проявить себя и в драматических проектах, и на театральной сцене. О биографии Зои Бербер, ее карьере, личной жизни и о том, чем актриса занимается сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Зои Бербер: детство и семьяЗоя Бербер родилась 1 сентября 1987 года. Ее родители, как и многие представители своего поколения, в 1990-е годы были вынуждены изменить профессиональную деятельность. Мать актрисы работала геологом, однако позднее занялась продажей видеокассет. Отец получил образование инженера, а затем начал заниматься строительным бизнесом.
Свое детство Бербер вспоминала как время, проведенное в творческой атмосфере. Ее мать хорошо пела и играла на скрипке, отец владел гитарой, тетя исполняла джазовые композиции на фортепиано, а дядя играл на саксофоне. Музыка постоянно звучала в доме, поэтому Зоя с ранних лет привыкла находиться в центре внимания. Уже в детстве она устраивала для родственников небольшие концерты.
В школьные годы Бербер активно участвовала в творческой жизни. Практически ни одна постановка не обходилась без ее участия. При этом девочка успевала хорошо учиться и проявляла интерес сразу к нескольким направлениям.
Родители Зои развелись, когда ей исполнилось семь лет. По воспоминаниям актрисы, взрослые постарались сделать все так, чтобы дочь практически не почувствовала перемен. В детстве Зоя радовалась появлению новых братьев и сестер, не осознавая, что у отца появилась другая семья.
Лишь став старше, Бербер поняла, что ее представление о семье сильно отличалось от привычного. Она неоднократно называла себя папиной дочкой и связывала свой выбор мужчин с образом отца. По словам актрисы, она всегда искала человека, который напоминал бы ей папу, и долго была уверена, что лучше такого мужчины никого не встретит. Именно поэтому Бербер не спешила официально оформлять отношения с Александром Синегузовым.
Образование и первые шаги в профессииВ школе Зоя Бербер училась в театральном классе. Однако актриса далеко не сразу решила связать жизнь со сценой. В детстве она мечтала стать механиком, позднее заинтересовалась танцами. Как и многие дети, Бербер пробовала себя в разных занятиях: посещала хореографию, участвовала в школьных и праздничных постановках.
После окончания школы Зоя поступила в хореографическое училище. Однако долго там не задержалась. Девушка испытывала комплексы из-за своей худобы и решила, что на фоне других учениц выглядит недостаточно подходяще для профессии танцовщицы.
В результате Бербер забрала документы и поступила в Пермский техникум дизайна. Изначально она планировала стать модельером. Училась девушка хорошо, однако преподаватели заметили ее темперамент и творческие способности и пришли к выводу, что актерская профессия подходит ей больше.
Получив диплом, Бербер поступила в Пермский государственный институт искусства и культуры.
Зоя Бербер в «Реальных пацанах»: роль Леры ОборинойПереломным моментом в биографии Зои Бербер стал кастинг в сериал «Реальные пацаны». В 23 года начинающая актриса пришла на пробы проекта, который впоследствии определил значительную часть ее профессиональной жизни.
В 2010 году Бербер утвердили на одну из главных ролей в новом телесериале. Актриса тогда еще не представляла, что «Реальные пацаны» станут ее главным проектом на долгие годы и принесут ей всероссийскую известность.
Позднее Бербер рассказывала, что на кастинге находилось множество студентов ее курса. Всем участникам выдали текст для проб, однако ей сценарный материал не достался.
«Я пришла на кастинг, там была уже половина нашего курса, наверное. Всем выдали текст, а мне ничего не дали. Я подумала, что не нужно заморачиваться. Просто нужно посмотреть на все и уйти. И я внутренне успокоилась. Потом все ушли, а Жанна попросила меня остаться», — вспоминала актриса.Перед Бербер встал выбор: продолжать учебу или воспользоваться возможностью построить актерскую карьеру. Актриса обсуждала с продюсерами возможность совмещать работу и занятия в институте. Ей рекомендовали не упускать шанс и сосредоточиться на профессиональном развитии. В итоге диплом актрисы Бербер так и не получила, зато ее фильмография пополнилась сериалом, который сделал ее знаменитой.
В «Реальных пацанах» Зоя Бербер сыграла Леру — жену Николая Наумова, известного зрителям как Колян. По сюжету героиня выросла в обеспеченной семье, однако ради любимого человека отказалась от привычной жизни и была готова последовать за ним куда угодно.
После премьеры сериала зрители быстро запомнили Леру и начали интересоваться самой исполнительницей роли. Поклонники искали в интернете фотографии Зои Бербер, узнавали актрису на улице и следили за ее дальнейшей карьерой.
«У нас с Лерой точек соприкосновения очень много. Особенно в плане искренности. Я иду не от разума, а от чувств. То же самое делает Лера. Только у нас разный статус: я начинала жизнь, как Коля, а у Леры богатый папа», — рассказывала актриса.Популярность «Реальных пацанов» оказалась настолько высокой, что история получила продолжение уже в полнометражном формате. В 2020 году вышел фильм по мотивам сериала, в котором также сыграла Зоя Бербер.
Фильмы и сериалы Зои БерберУспех «Реальных пацанов» открыл перед актрисой новые профессиональные возможности. Бербер стала получать предложения от других режиссеров. Несмотря на плотный график и занятость в популярном сериале, она постепенно расширяла фильмографию.
Одной из следующих заметных работ актрисы стала роль Надежды в сериале «Фарца». Ее партнером по проекту оказался Александр Петров. Бербер признавалась, что особенно сильно волновалась перед съемками откровенных сцен с актером. Однако в итоге коллегам удалось найти общий язык и успешно поработать вместе.
- 2010–2023 — «Реальные пацаны»;
- 2015 — «Фарца»;
- 2018 — «Счастья! Здоровья!»;
- 2019 — «Девушки бывают разные»; «Душегубы»; «Фантом»; «Новогодний ремонт»;
- 2020 — «Проект "Анна Николаевна"»; «Реальные пацаны против зомби»; «Чума!»;
- 2021 — «Стендап под прикрытием»; «По колено»;
- 2021–2022 — «Триггер»;
- 2022 — «Тайный Санта»; «Везет»;
- 2023 — «Новогодний шеф»; «Зоины куранты»;«Дядя Леша»;
- 2024 — «7 дней, 7 ночей»; «Плевако»; «Она такая классная»;
- 2025 — «Шальная императрица»; «Все, что тебя касается»;
- 2026 — «Капитан Туман»; «Госзащита» (сериал).
Театральная карьера Зои БерберЕще во время учебы в институте Зоя Бербер начала работать в театре. Одной из ее ранних сценических работ стал спектакль «Собиратель пуль», который она сыграла на сцене театра «Сцена-Молот». В дальнейшем актриса продолжила участвовать в театральных постановках. Среди ее работ — спектакли «Риверсайд-драйв» и «Горе от ума».
Однако в 2011 году Бербер пришлось оставить постоянную работу на пермской сцене. Основной причиной стала занятость в «Реальных пацанах»: съемки требовали ее переезда в Москву и практически полностью меняли привычный рабочий график.
После переезда актриса продолжила сотрудничать с театральной сферой уже в качестве приглашенной артистки. Она выходила на сцену Театра имени Ермоловой и Московского губернского театра.
Телевидение и другие проекты Зои БерберЗоя Бербер пробовала себя не только в актерской профессии. В 2017 году она впервые стала телеведущей. Вместе с Герой Гигашвили актриса начала вести программу «Спортивный момент» на телеканале «Москва 24». Опыт оказался успешным, и уже в 2018 году Бербер получила новую работу на телевидении. Она стала ведущей программы «Один день в городе» на телеканале «Моя планета».
Позднее актриса приняла участие в телевизионном проекте «Фактор страха» на СТС. Помимо работы в кино, театре и на телевидении, Бербер уделяет внимание собственным проектам. В частности, у нее есть небольшая мастерская, которая занимается изготовлением мебели из дерева.
Еще одним направлением деятельности актрисы стал онлайн-проект «Инверсия». Название связано с идеей «иной версии себя». Участницы присылают свои фотографии, после чего Зоя Бербер вместе с друзьями предлагает разные варианты, которые могут помочь героиням изменить внешний образ и образ жизни.
Личная жизнь Зои БерберС Александром Синегузовым актриса познакомилась благодаря «Реальным пацанам». Их познакомил Николай Наумов после одного из съемочных дней. Синегузов, как и Наумов, в молодости играл в КВН, а позднее начал работать сценаристом на телевидении. В 2009 году его пригласили в новый телевизионный проект, получивший название «Реальные пацаны».
Баста вступился за Ваню Дмитриенко после критики успешного сольника в «Лужниках»
Зоя Бербер рассказывала, что после знакомства практически сразу почувствовала: Александр может стать ее судьбой. Пара долго встречалась, однако актриса не торопилась официально оформлять отношения. На ее решение повлиял и опыт детства. Развод родителей в семь лет оставил заметный след в ее отношении к семейной жизни. Бербер признавалась, что именно поэтому долго не стремилась к официальному браку.
О своих отношениях с Синегузовым актриса не рассказывала публично до 2015 года. Тогда стало известно, что она беременна. Бербер опубликовала фотографию с заметно округлившимся животом, но не стала сразу раскрывать имя отца будущего ребенка. В интернете даже появились предположения, что снимок может быть частью рекламной кампании сериала «Фарца».
Позднее Антон Селиванов рассказал поклонникам правду о личной жизни актрисы, после чего Бербер перестала скрывать отношения с Александром Синегузовым. В одном из интервью актриса рассказывала, что Александр присутствовал при рождении дочери и именно он выбрал для девочки имя.
Сама Бербер вспоминала, что после родов испытала сильнейший страх. Медсестры передали ей ребенка и сказали, что теперь это ответственность на всю жизнь. Со временем страх сменился пониманием того, насколько сильно дочь мотивирует ее двигаться вперед.
Несмотря на рождение дочери и продолжительные отношения, Бербер и Синегузов не спешили устраивать свадьбу. В 2020 году пара неожиданно рассталась. При этом бывшие партнеры сохранили хорошие отношения и остались друзьями. Причины расставания публично они не раскрывали.
Второй брак Зои Бербер
Вскоре актриса получила предложение руки и сердца, после чего в социальных сетях появились совместные фотографии Бербер и Максима Белбородова.
7 февраля 2024 года Зоя Бербер вышла замуж. Позднее стало известно, что отношения пары начались примерно за два года до свадьбы, однако влюбленные предпочитали не раскрывать их публично. Одновременно выяснилось, что супруги ждут ребенка. На свадебных фотографиях Бербер позировала рядом с Максимом Белбородовым в коротком пышном платье, которое скрывало округлившийся живот.
16 июня 2024 года у пары родился сын Максим. Рождение детей повлияло не только на личную жизнь актрисы, но и на ее профессиональную деятельность. Бербер признавалась, что материнство иногда заставляет ее отказываться от определенных ролей.
Одной из причин стали изменения во внешности после родов. Актриса рассказывала, что камера способна уловить перемены, которые сам человек может не замечать.
«Помню, как пришла на пробы после первых родов, и мне говорят: "Ну вот еще бы взгляд чуть поглупее". Я отвечаю: "Даже если я буду это играть, камера все равно увидит, потому что я уже родила". Взгляд меняется», — рассказывала Бербер.При этом рождение детей не остановило карьеру актрисы. Зоя Бербер продолжает активно сниматься в кино и сериалах, участвовать в новых телевизионных проектах и развивать творческие направления. Среди ее недавних премьер и текущих работ — проекты «Капитан Туман», «Госзащита» и другие телепроекты.