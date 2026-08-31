31 августа 2026, 12:49

Зоя Бербер (фото: Instagram* / zberberr)

Зоя Рудольфовна Бербер — российская актриса театра, кино и телевидения, актриса дубляжа и телеведущая. Широкую известность ей принесла роль Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны». Однако творческий путь Зои Бербер далеко не ограничивается комедийным амплуа. Она прошла путь от начинающей пермской актрисы до одной из востребованных исполнительниц своего поколения, успев проявить себя и в драматических проектах, и на театральной сцене. О биографии Зои Бербер, ее карьере, личной жизни и о том, чем актриса занимается сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Зои Бербер: детство и семья Образование и первые шаги в профессии Зоя Бербер в «Реальных пацанах»: роль Леры Обориной Фильмы и сериалы Зои Бербер Театральная карьера Зои Бербер Телевидение и другие проекты Зои Бербер Личная жизнь Зои Бербер

Биография Зои Бербер: детство и семья

Зоя Бербер (фото: Instagram* / zberberr)

Образование и первые шаги в профессии

Зоя Бербер (фото: Instagram* / zberberr)

Зоя Бербер в «Реальных пацанах»: роль Леры Обориной

«Я пришла на кастинг, там была уже половина нашего курса, наверное. Всем выдали текст, а мне ничего не дали. Я подумала, что не нужно заморачиваться. Просто нужно посмотреть на все и уйти. И я внутренне успокоилась. Потом все ушли, а Жанна попросила меня остаться», — вспоминала актриса.

Зоя Бербер и Николай Науменко (фото: Instagram* / zberberr)

«У нас с Лерой точек соприкосновения очень много. Особенно в плане искренности. Я иду не от разума, а от чувств. То же самое делает Лера. Только у нас разный статус: я начинала жизнь, как Коля, а у Леры богатый папа», — рассказывала актриса.

Фильмы и сериалы Зои Бербер

Зоя Бербер (фото: Instagram* / zberberr)

2010–2023 — «Реальные пацаны»;

2015 — «Фарца»;

2018 — «Счастья! Здоровья!»;

2019 — «Девушки бывают разные»; «Душегубы»; «Фантом»; «Новогодний ремонт»;

2020 — «Проект "Анна Николаевна"»; «Реальные пацаны против зомби»; «Чума!»;

2021 — «Стендап под прикрытием»; «По колено»;

2021–2022 — «Триггер»;

2022 — «Тайный Санта»; «Везет»;

2023 — «Новогодний шеф»; «Зоины куранты»;«Дядя Леша»;

2024 — «7 дней, 7 ночей»; «Плевако»; «Она такая классная»;

2025 — «Шальная императрица»; «Все, что тебя касается»;

2026 — «Капитан Туман»; «Госзащита» (сериал).

Театральная карьера Зои Бербер

Зоя Бербер (фото: Instagram* / zberberr)

Телевидение и другие проекты Зои Бербер

Зоя Бербер (фото: Instagram* / zberberr)

Личная жизнь Зои Бербер

Баста вступился за Ваню Дмитриенко после критики успешного сольника в «Лужниках»

Зоя Бербер (фото: Instagram* / zberberr)

Второй брак Зои Бербер

Зоя Бербер с мужем (фото: Instagram* / zberberr)

«Помню, как пришла на пробы после первых родов, и мне говорят: "Ну вот еще бы взгляд чуть поглупее". Я отвечаю: "Даже если я буду это играть, камера все равно увидит, потому что я уже родила". Взгляд меняется», — рассказывала Бербер.