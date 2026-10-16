16 октября 2026, 14:44

Валерия и Александр Шульгин (Фото: РИА Новости/Алексей Бойцов)

История Валерии и Александра Шульгина давно перестала быть только семейной драмой известных артистов. Их дети выросли, нашли собственный путь и почти не связали жизнь с карьерой отца. Анна Шульгина занимается творческими проектами, Артемий развивает музыкальный бизнес, а Арсений строит семью и ведет предпринимательскую деятельность. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Знакомство Валерии и Александра Шульгина Карьера Валерии и рождение детей Развод Валерии и Шульгина Чем занимается Анна Шульгина, известная как Шена Где живет и работает Артемий Шульгин Семья и бизнес Арсения Шульгина Чем сейчас занимается Александр Шульгин

Знакомство Валерии и Александра Шульгина

Карьера Валерии и рождение детей

Развод Валерии и Шульгина

Александр Шульгин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Чем занимается Анна Шульгина, известная как Шена

Шена Шульгина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Где живет и работает Артемий Шульгин

Семья и бизнес Арсения Шульгина

Чем сейчас занимается Александр Шульгин