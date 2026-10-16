24 года спустя: как сложилась жизнь Александра Шульгина после развода с Валерией и кем стали их дети?
История Валерии и Александра Шульгина давно перестала быть только семейной драмой известных артистов. Их дети выросли, нашли собственный путь и почти не связали жизнь с карьерой отца. Анна Шульгина занимается творческими проектами, Артемий развивает музыкальный бизнес, а Арсений строит семью и ведет предпринимательскую деятельность. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Знакомство Валерии и Александра ШульгинаАлександр Шульгин познакомился с Аллой Перфиловой, будущей Валерией, в начале 1990-х. К тому моменту певица имела серьезную музыкальную подготовку и сильный вокал, но еще не достигла всенародной популярности. Сначала их связывала работа. Шульгин разглядел в артистке потенциал и занялся ее репертуаром и сценическим образом. Профессиональный союз вскоре перерос в романтические отношения, а затем — в брак.
Шульгин с ранних лет занимался музыкой, писал композиции и сотрудничал с коллективами. Позже он получил опыт работы за рубежом. В интервью композитор не раз называл сочинительство главным направлением своей деятельности.
Карьера Валерии и рождение детейВ браке с Шульгиным карьера Валерии вышла на новый уровень. Певица стала одной из заметных фигур российской эстрады. У пары родились трое детей. В 1993 году на свет появилась дочь Анна. Через год родился Артемий, а в 1998-м — Арсений. Публично семья выглядела успешной: Шульгин работал в музыкальной индустрии, Валерия строила карьеру, а дети росли в известной творческой семье.
Однако позднее певица рассказала, что семейная жизнь складывалась тяжело. После развода Валерия заявляла о психологическом и физическом насилии со стороны бывшего супруга. По ее словам, сложный период затронул и детей. Александр Шульгин не соглашался с этими обвинениями.
Развод Валерии и ШульгинаБрак Валерии и Александра Шульгина распался в 2002 году. Певица уехала вместе с детьми, а через два года вышла замуж за Иосифа Пригожина. Он постепенно стал важной частью жизни Анны, Артемия и Арсения. Валерия признавалась, что в начале детям оказалось непросто принять нового мужа матери. Они переживали, что он займет слишком много места в ее жизни. Со временем отношения в семье наладились. В 2023 году Валерия сообщила, что дети не общаются с биологическим отцом. За прошедшие годы каждый из них выбрал собственный путь.
Чем занимается Анна Шульгина, известная как ШенаСтаршая дочь Валерии и Шульгина Анна родилась в 1993 году. Публика знает ее под творческим именем Шена. Она получила актерское образование, появлялась на телевидении и снималась в различных проектах. Позднее Анна сосредоточилась на музыкальном творчестве. В 2026 году сообщалось, что она переехала в Дубай вслед за братьями. Там Шена развивает личные проекты, занимается продюсированием и изучает направления, связанные с искусственным интеллектом.
Где живет и работает Артемий ШульгинСредний сын Валерии и Александра Шульгина выбрал профессию, близкую к музыкальной сфере. Артемий в подростковом возрасте переехал в Швейцарию, где получил образование. Он изучал бизнес, информационные технологии и музыку. Кроме того, Артемий проходил обучение в академии Berklee по направлениям саунд-дизайна и продюсирования. В 2026 году стало известно о его переезде в Дубай после более чем 20 лет жизни в Швейцарии. Там он открыл офис и музыкальную студию.
Семья и бизнес Арсения ШульгинаМладший сын Валерии и Шульгина в детстве серьезно занимался фортепиано. Он выступал и проявлял интерес к музыке, поэтому окружающие предполагали, что Арсений продолжит семейную творческую линию. Во взрослом возрасте он выбрал предпринимательство и цифровые проекты. В 2020 году Арсений женился на Лиане Волковой. Уже в 2021 году у супругов родилась дочь Селин. 23 апреля 2025 года в семье появился сын Мирон. В 2026 году Арсений вместе с женой и детьми переехал в Дубай. Лиана рассказывала, что супруги давно хотели пожить в теплом климате. Важную роль сыграло желание проводить зиму вместе с детьми в комфортных погодных условиях.
Чем сейчас занимается Александр ШульгинПосле расставания с Валерией Александр Шульгин стал реже появляться в российской светской хронике. Тем не менее он не ушел из профессии и продолжил работать над музыкальными проектами. В разные годы композитор занимался инструментальной музыкой, писал для кино, интересовался технологиями и инвестициями. Шульгин рассказывал, что изучает блокчейн с 2011 года и предпочитает развивать сразу несколько направлений.
Композитор высказывался и об искусственном интеллекте. По его мнению, со временем нейросети смогут создавать значительную часть музыкального сопровождения для сериалов. Главная перемена в этой истории связана с детьми Валерии и Шульгина. Анна, Артемий и Арсений давно стали самостоятельными взрослыми людьми со своими семьями, проектами и планами.