Стали известны шансы башкирской группы AY YOLA получить «Грэмми»
Музыкальный критик Бабичев: башкирская группа AY YOLA вряд ли получит «Грэмми»
Музыкальный критик Евгений Бабичев оценил шансы башкирской группы AY YOLA получить «Грэмми».
В беседе с изданием «Абзац» эксперт отметил, что победить коллективу будет сложно, но попадание в лонг-лист уже стало историческим прорывом для российской музыки. По мнению Бабичева, уникальное сочетание фолка и электроники идеально подходит для мировой сцены.
«Скорее всего, Грэмми не дадут, но попадание в лонг-лист, чтобы твою работу прослушали ведущие игроки мировой музыки — это дорогого стоит. Если всё же дадут, это будет просто разрыв, и мы смело сможем говорить, что наша музыка впереди планеты всей и мы поняли, как строится и продвигается шоу-бизнес», — заявил критик.Специалист допустил, что успех уфимской группы откроет путь на мировую сцену другим этническим проектам из регионов России. Он напомнил, что за рубежом национальные инструменты и горловое пение сегодня ценят как востребованный экспортный продукт.