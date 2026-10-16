Стали известны шансы башкирской группы AY YOLA получить «Грэмми»

16 октября 2026, 13:20

Музыкальный критик Бабичев: башкирская группа AY YOLA вряд ли получит «Грэмми»

Группа AY YOLA (Фото: Instagram* @ayyola.music)

Музыкальный критик Евгений Бабичев оценил шансы башкирской группы AY YOLA получить «Грэмми».





В беседе с изданием «Абзац» эксперт отметил, что победить коллективу будет сложно, но попадание в лонг-лист уже стало историческим прорывом для российской музыки. По мнению Бабичева, уникальное сочетание фолка и электроники идеально подходит для мировой сцены.

«Скорее всего, Грэмми не дадут, но попадание в лонг-лист, чтобы твою работу прослушали ведущие игроки мировой музыки — это дорогого стоит. Если всё же дадут, это будет просто разрыв, и мы смело сможем говорить, что наша музыка впереди планеты всей и мы поняли, как строится и продвигается шоу-бизнес», — заявил критик.