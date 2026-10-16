«Зачем развенчивать слухи?»: Николай Басков высказался о личной жизни в день рождения
Николай Басков получил необычный подарок на свое 50-летие — очаровательного щенка той-пуделя по кличке Тиффани. Певец уже привез новую любимицу домой и рассказал, что она быстро освоилась и теперь активно резвится. Судя по словам артиста, маленькая собака уже успела стать источником веселья в его доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В день рождения Басков также прокомментировал многочисленные слухи о своей личной жизни. В беседе с журналистом «Академии Игоря Крутого» певец признался, что не видит смысла опровергать каждую появляющуюся историю. По его мнению, интерес публики к артистам — естественная часть профессии, а раскрывать все подробности своей жизни он не обязан.
«Да сколько каких только слухов не было. Господи, зачем развенчивать что-то? Пускай всегда артист вызывает интерес. А на самом деле, как я живу и что со мной происходит, знают только самые близкие», — заявил Николай.Поздравить именинника и поддержать его на праздничном концерте пришли многие известные артисты. Среди гостей были Лолита, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Стас Михайлов, Seville, Таисия Повалий и другие звезды. Юбилей стал для Баскова поводом не только принять поздравления от коллег, но и порадовать себя новым четвероногим другом.