«Зачем развенчивать слухи?»: Николай Басков высказался о личной жизни в день рождения

16 октября 2026, 13:48

Николай Басков получил на 50-летие щенка той-пуделя и назвал его Тиффани

Николай Басков (Фото: Instagram* / @nikolaibaskov)

Николай Басков получил необычный подарок на свое 50-летие — очаровательного щенка той-пуделя по кличке Тиффани. Певец уже привез новую любимицу домой и рассказал, что она быстро освоилась и теперь активно резвится. Судя по словам артиста, маленькая собака уже успела стать источником веселья в его доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В день рождения Басков также прокомментировал многочисленные слухи о своей личной жизни. В беседе с журналистом «Академии Игоря Крутого» певец признался, что не видит смысла опровергать каждую появляющуюся историю. По его мнению, интерес публики к артистам — естественная часть профессии, а раскрывать все подробности своей жизни он не обязан.





«Да сколько каких только слухов не было. Господи, зачем развенчивать что-то? Пускай всегда артист вызывает интерес. А на самом деле, как я живу и что со мной происходит, знают только самые близкие», — заявил Николай.