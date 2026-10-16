Дом и квартира с видом на Красную площадь: стало известно, каким жильём владеет Дима Билан

16 октября 2026, 12:46

Дима Билан продал особняк за 250 млн рублей и купил новую усадьбу в ипотеку

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Дима Билан продал загородный особняк на Новой Риге за 250 млн рублей и обзавелся новой усадьбой в Подмосковье. Продажа прежнего дома связана с желанием артиста быстрее рассчитаться за новую недвижимость, которую он приобрел в ипотеку. При этом у певца по-прежнему остается квартира в центре Москвы с видом на Красную площадь. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».