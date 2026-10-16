Дом и квартира с видом на Красную площадь: стало известно, каким жильём владеет Дима Билан
Дима Билан продал загородный особняк на Новой Риге за 250 млн рублей и обзавелся новой усадьбой в Подмосковье. Продажа прежнего дома связана с желанием артиста быстрее рассчитаться за новую недвижимость, которую он приобрел в ипотеку. При этом у певца по-прежнему остается квартира в центре Москвы с видом на Красную площадь. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Двухэтажный дом Билана располагался в элитном поселке «Монтевиль», примерно в 23 километрах от МКАД. Площадь здания составляла 440 квадратных метров, а участок занимал 16,5 сотки.
В особняке были оборудованы четыре спальни, пять санузлов, две кухни, просторная гостиная со вторым светом и сауна. Для автомобилей предусмотрели гараж на два места. В отделке использовали ценные породы дерева, а на территории обустроили ландшафтный сад и зону для барбекю.
В конце 2025 года певец выставил недвижимость на продажу за 270 млн рублей. В марте 2026-го стоимость снизили до 250 млн, и в мае дом нашел покупателя.
Решение расстаться с прежним особняком Билан принял после покупки другого загородного дома, расположенного в более отдаленной части Подмосковья. Артист рассказывал, что оформил ипотеку и намерен направить средства от продажи недвижимости на погашение кредита.
Новое владение находится рядом с рекой. Певец уже показывал подписчикам панорамные виды на воду и окружающие деревни. На собственном участке он также планирует заниматься огородом, поэтому загородная жизнь для него связана не только с отдыхом, но и с возможностью проводить время на природе.
Квартира в историческом центре Москвы
Помимо загородных домов, у Билана есть квартира в историческом здании в центре столицы, неподалеку от Гнесинского училища, где он учился. О покупке жилья артист рассказал в 2023 году, опубликовав кадры интерьера.
Квартира могла обойтись примерно в 90 млн рублей. Среди ее особенностей — высокие потолки, просторные комнаты, старый паркет «елочкой», двери с занавесками и даже стационарный телефон. Вместо радикального современного ремонта Билан решил сохранить часть прежней атмосферы и дополнить интерьер антикварной мебелью.
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