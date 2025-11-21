30-летний скандал с бывшей женой, утраченное общение с дочерью и ранняя потеря отца: как живёт исполнитель хита «Белая ночь» Виктор Салтыков?
Виктор Салтыков – советский и российский певец, известный сольной карьерой и участием в группах «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб». Почему музыкант уже 30 лет не может уладить конфликт с бывшей женой-певицей, как он оборвал все связи с дочерью, кого называет главной женщиной в своей жизни и чем занимается сейчас – в материале «Радио 1».
Детство и юность
Виктор Салтыков родился 22 ноября 1957 года в Ленинграде в семье простых советских тружеников: отец работал на заводе, мать была инженером. Детство Виктора прошло в коммунальной квартире, которую он до сих пор вспоминает с теплотой. Соседи часто приходили друг к другу в гости, а дети играли вместе. В 12 лет мальчик лишился отца, поэтому его воспитанием занялись мать и её сестра.
Как и большинство сверстников, Виктор активно занимался спортом: играл в футбол и хоккей во дворе, а также серьёзно увлёкся большим теннисом. В течение десяти лет он тренировался у заслуженного тренера Татьяны Налимовой и получил юношеский разряд.
Музыкальный талант проявился у Салтыкова ещё в раннем детстве. Он с удовольствием пел дома, в детском саду и школе, мечтая стать певцом. Чтобы направить его творческую энергию в нужное русло, мать записала Виктора в детскую хоровую капеллу.
В 14 лет ему подарили гитару, которой он овладел самостоятельно, а затем продолжил обучение в музыкальном кружке. В доме дяди-меломана Виктор услышал пластинку с песней «Girl» группы The Beatles, которая произвела на него сильное впечатление. Чтобы записывать и слушать композиции, юноше пришлось вместе с друзьями подрабатывать на стройке и разносить газеты, собирая средства на магнитофон. Эти усилия окончательно укрепили его стремление посвятить жизнь музыке.
После окончания восьмого класса школы Виктор поступил в техникум, получив специальность техника-технолога по оборудованию для медучреждений. В 1977 году его призвали в армию. Службу он проходил в Германии по специальности радиста, параллельно участвуя в армейском ансамбле. По возвращении Виктор поступил в Институт инженеров железнодорожного транспорта, как того хотела мать, и окончил его в 1984 году.
Однако в институте его больше интересовала музыка: здесь у него были хорошие условия для занятий, а также он познакомился с Теймуразом Боджгуа. Вместе они создали группу «Демокритов колодец», с которой Салтыков впервые вышел на большую сцену, положив начало своей профессиональной музыкальной карьере.
Карьера
В 1983 году Виктор Салтыков присоединился к группе «Мануфактура», что стало новой страницей в его творческой карьере. На Ленинградском рок-фестивале коллектив исполнил композицию Олега Скибы «Миллионный дом», которая заняла первое место, а Салтыков получил звание лучшего вокалиста и Гран-при. Это выступление оказалось судьбоносным: на Виктора обратил внимание Александр Назаров, который вскоре пригласил его в группу «Форум».
До перехода в «Форум» «Мануфактура» выпустила два альбома. Участники уделяли особое внимание имиджу, включая модные прически и одежду, но со временем Виктор понял, что для профессионального успеха внешность не является решающим фактором.
Скоро основной состав группы ушёл на армейскую службу, и Салтыков стал солистом «Форума». С этой командой он добился всесоюзной популярности, а песни «Белая ночь», «Улетели листья», «Островок» и другие сделали его известным по всей стране. Группа активно гастролировала и пользовалась ошеломительным успехом.
Позднее Виктор получил приглашение в московскую группу «Электроклуб» от композитора Давида Тухманова, где он заменил Игоря Талькова. В составе коллектива выступали также Ирина Аллегрова и другие музыканты, переехавшие вместе с Салтыковым из «Форума». Новый состав группы быстро завоевал популярность среди молодёжи, выпускались хиты вроде «Ты замуж за него не выходи», снимались клипы, проходили многодневные гастроли. Несмотря на успех, Виктор покинул «Электроклуб», стремясь к более серьёзной музыке, и начал сольную карьеру.
С начала 1990-х Салтыков работал самостоятельно. Первый сольный альбом «Армия любви» вышел в 1991 году и включал восемь песен. В последующие годы появлялись новые хиты, такие как «Танечка, Танюша», «Серебряный ветер», «Шаг за шагом». В 2004 году на фестивале «Песня года» он исполнил дуэтом с Татьяной Овсиенко песню «Берега любви».
Музыкант продолжал активно гастролировать, участвовать в праздничных концертах, работать в студии и посещать светские мероприятия. Он писал песни, занимался аранжировками и ремиксами своих ранних композиций. Кроме того, Салтыков преподавал вокал в Академии искусств, основанной совместно с Александром Ягьей, и делился успехами учеников в социальных сетях.
В мае 2022 года он провёл большой сольный концерт в «Главклубе», а в конце месяца выступил в Алуште на праздновании 120-летнего юбилея города. В 2024 году его концерты прошли в разных городах России, включая Петербург, Саратов и Красноярск.
На телевидении Салтыков участвовал в различных шоу. В 1986 году он дебютировал в «Музыкальном ринге» с группой «Форум», а в 1999 году снова выступал в программе против бывшей жены. Позднее он появлялся в «Модном приговоре», «Жить здорово», участвовал в проекте «Суперстар. Команда мечты» (2008), а также в 2021 году стал победителем шоу «Суперстар! Возвращение», разделив первое место с Шурой.
В 2024 году Виктор участвовал в 8-м сезоне музыкального конкурса «Три аккорда», а в предновогоднем выпуске шоу «Малахов» вновь исполнил дуэтом с Татьяной Овсиенко песню «Берега любви».
Личная жизнь Виктора Салтыкова
Виктор Салтыков был женат дважды. Первой супругой певца стала Ирина Салтыкова, с которой он познакомился в 1985 году во время концерта группы «Форум» в Сочи. Между ними завязался роман, и Ирина переехала в Москву. Вскоре стало известно, что пара ждёт ребёнка, и, несмотря на активные гастроли Виктора, они поженились. В 1987 году у супругов родилась дочь Алиса.
Со временем отношения в браке осложнились. Причинами конфликтов, по словам Салтыкова, стали карьерные трудности, увлечение алкоголем и личные разногласия. После развода контакт с дочерью наладить не удалось, поскольку, как утверждает Виктор, бывшая жена препятствовала их общению.
После расставания с Ириной Салтыковой певец женился на Ирине Метлиной. Они познакомились ещё до завершения его первого брака, но отношения завязались позже. Пара живёт вместе и ценит семейное счастье. У них трое детей: дочь Анна (родилась в 1995 году), которая получила музыкальное образование в Лондоне и выступает под псевдонимом Анна Мун, и сын Святослав (родился в 2008 году), увлекающийся большим теннисом. Виктор отмечает, что семья Метлиной подарила ему покой и уют, а также вдохновила на дальнейшую жизнь и творчество.
Многолетний скандал с Ириной Салтыковой
Брак с Ириной Салтыковой завершился громким разводом. Причинами конфликтов назывались измены Виктора, вмешательство Ирины в его профессиональную деятельность и разногласия по поводу образа жизни. По словам певца, бывшая жена имела завышенные ожидания, стремилась к роскоши и постоянно критиковала его гастрольные расходы.
Салтыков утверждает, что во время совместной жизни с Ириной она вела себя агрессивно.
«Она меня не била, но царапала как кошка. У меня всё лицо было в царапинах… Ирина кидала в меня ножи, что только мне в голову не летело. Я её в жизни не ударил, а получил от неё гораздо больше», – вспоминал музыкант.
Дочь Алиса в программе «Судьба человека» призналась, что её контакт с отцом минимален, хотя она готова наладить связь, если он сделает первый шаг.
Даже спустя годы пара продолжает конфликтовать в интервью и публичных высказываниях. Салтыков отмечает, что Ирина иногда интерпретирует его слова как адресованные лично ей и продолжает поддерживать острые комментарии в адрес бывшего мужа.
Виктор Салтыков сейчас
Музыкант продолжает активно выступать и гастролировать по городам России. В последнюю неделю ноября у Салтыкова запланированы концерты в восьми городах Нижнего Поволжья.
В конце октября артист выпустил новую песню «Звёзды падали».
«Я вложил в неё всю свою душу и надеюсь, она найдёт отклик в ваших сердцах», – написал Салтыков в своём Telegram-канале.
Также исполнитель хита «Белая ночь» проводит много времени с любимой семьёй.