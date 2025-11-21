21 ноября 2025, 14:15

Виктор Салтыков (фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Виктор Салтыков – советский и российский певец, известный сольной карьерой и участием в группах «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб». Почему музыкант уже 30 лет не может уладить конфликт с бывшей женой-певицей, как он оборвал все связи с дочерью, кого называет главной женщиной в своей жизни и чем занимается сейчас – в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Карьера Личная жизнь Виктора Салтыкова Многолетний скандал с Ириной Салтыковой Виктор Салтыков сейчас

Детство и юность

Виктор Салтыков в молодости (фото: Instagram* @victor_saltykov)

Карьера

Виктор Салтыков (фото: Instagram* @victor_saltykov)



Виктор Салтыков (фото: Instagram* @victor_saltykov)



Личная жизнь Виктора Салтыкова

Виктор Салтыков с дочерью Алисой (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Многолетний скандал с Ириной Салтыковой

«Она меня не била, но царапала как кошка. У меня всё лицо было в царапинах… Ирина кидала в меня ножи, что только мне в голову не летело. Я её в жизни не ударил, а получил от неё гораздо больше», – вспоминал музыкант.

Ирина (слева) и Алиса Салтыковы (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Виктор Салтыков сейчас

«Я вложил в неё всю свою душу и надеюсь, она найдёт отклик в ваших сердцах», – написал Салтыков в своём Telegram-канале.