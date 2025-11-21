Джигурда раскрыл свой гонорар за участие в шоу «Звёзды под капельницей»
Актер Никита Джигурда получил около 7 миллионов рублей за участие в скандальном телешоу «Звёзды под капельницей», где он появился в компании балерины Анастасии Волочковой. Об этом пишет Super.
Артист подчеркнул, что не испытывает проблем с алкоголем, а его эпатажное поведение в кадре было частью договорённостей с организаторами. По словам Джигурды, выплата за съёмку оказалась эквивалентна сумме его пенсионных начислений за 20 лет. Учитывая, что ежемесячная пенсия артиста составляет около 30 тысяч рублей, гонорар за одну серию достиг более 7 миллионов рублей.
«Если бы знали, сколько нам с Настей заплатили за участие в этом спектакле, то сами бы захотели поучаствовать. Я получил сумму, которая эквивалентна 20 годам выплаты пенсии. Пенсию за 20 лет мне заплатили одноразово за участие», — заявил шоумен.Он также сообщил, что Волочкова получила сопоставимую сумму. Её участие включало провокационные эпизоды, в частности, взаимодействие с Ромой Желудем, после чего балерина со слезами покинула проект.
По словам Джигурды, гонорар мог оказаться ещё выше. Организаторы обещали дополнительную выплату, если он устроит публичный конфликт с Волочковой. Однако от этой идеи артист отказался.