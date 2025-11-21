21 ноября 2025, 12:34

Российского исполнителя SHAMAN по праву считают самым патриотичным певцом в России. Его хиты «Я – русский!» и «Встанем» побили рекорды по прослушиваниям на различных площадках. Два развода и молниеносный роман с Екатериной Мизулиной, маленькая дочь, о которой артист практически не говорит, скандал с Аллой Пугачёвой и хейт за рубежом. О жизни Ярослава Дронова, которому 22 ноября исполнится 34 года, – в материале «Радио 1».





Содержание Биография SHAMAN Начало карьеры: участие в телешоу Как появился псевдоним SHAMAN? Сольная карьера и внезапная популярность Общественная позиция и санкции Личная жизнь Ярослава Дронова SHAMAN сейчас

Биография SHAMAN

Начало карьеры: участие в телешоу

«Решение пойти на «Голос» не совсем только мое. Ребята-коллеги говорили: «Почему бы тебе не попробовать?». Я отвечал, что не в моей традиции путешествовать по телепроектам. Но одногруппники всё же уломали меня, хотя я не был уверен в своих силах», – рассказывал позже певец.

Как появился псевдоним SHAMAN?

«Псевдоним SHAMAN мне дали поклонники – они постоянно меня так называли в комментариях. К тому же это помогает разделить сценическую и реальную жизнь: посмотреть на себя со стороны и улучшить своего персонажа. Это важно, потому что я в одиночку занимаюсь всей творческой частью проекта», – отмечал музыкант.

«Он – лучшая часть меня, мой супергерой и сила, пробуждающаяся на сцене. SHAMAN сметает этой энергетикой всё на своём пути», – объяснял артист.

Сольная карьера и внезапная популярность

«За 15 лет я написал 200 песен, и “Встанем” – первая именно такой тематики… Пришло в голову слово “встанем” – и я понял, что из этого может получиться мощная песня», – вспоминал Дронов.

Общественная позиция и санкции

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я – РУССКИЙ», – отреагировал тогда исполнитель.

Личная жизнь Ярослава Дронова

SHAMAN сейчас

