Развод в Год Семьи, стремительный роман с Мизулиной и скандал с Пугачёвой: певцу SHAMAN 34 года. Как сейчас живёт самый патриотичный артист России?
Российского исполнителя SHAMAN по праву считают самым патриотичным певцом в России. Его хиты «Я – русский!» и «Встанем» побили рекорды по прослушиваниям на различных площадках. Два развода и молниеносный роман с Екатериной Мизулиной, маленькая дочь, о которой артист практически не говорит, скандал с Аллой Пугачёвой и хейт за рубежом. О жизни Ярослава Дронова, которому 22 ноября исполнится 34 года, – в материале «Радио 1».
Биография SHAMAN
Ярослав Дронов (настоящее имя артиста) появился на свет 22 ноября 1991 года в городе Новомосковске Тульской области. Рос будущий певец в творческой среде: его отец был профессиональным музыкантом и гитаристом, поэтому дома постоянно звучали джазовые, роковые и блюзовые композиции. Мама хорошо пела и формировала музыкальный вкус сына.
В четырёхлетнем возрасте родители заметили стремление Ярослава петь и отвели его в вокально-эстрадный ансамбль «Ассорти». С этого момента начались первые серьёзные выступления: мальчик выходил на большую сцену, участвовал в гастролях и конкурсах. В составе коллектива он стал лауреатом множества областных, российских и международных соревнований, неоднократно завоёвывая первые места и Гран-при.
Помимо занятий в ансамбле, Ярослав рано начал приобретать сценический опыт. Уже с 15 лет он выступал в ресторанах, продолжал участвовать в фестивалях и конкурсах, расширяя репертуар и оттачивая мастерство.
Помимо вокала, Дронов развивал и инструментальные навыки: он играет на гитаре, фортепиано, ударных, гармошке, балалайке и перкуссии.
В детстве Дронов окончил музыкальную школу по классу народного пения, а затем поступил в Новомосковский музыкальный колледж имени М. И. Глинки, где выбрал специальность «руководитель народного хора».
Получив диплом, он решил продолжить профессиональное образование и поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных на факультет эстрадно-джазового вокала. Переезд в Москву и обучение в «Гнесинке» стали судьбоносным шагом и определили дальнейшее развитие его музыкальной карьеры.
Начало карьеры: участие в телешоу
Проект «Фактор А»
Спустя всего месяц после поступления в РАМ имени Гнесиных преподаватель по вокалу Раиса Саед-Шах предложила Дронову попробовать силы в телепроекте «Фактор А» на канале «Россия-1». Хотя сам он относился к этой идее скептически, по настоянию педагога всё же подал заявку.
В 2013 году артист прошёл в третий сезон шоу, где на отборочном этапе исполнил композицию Валерия Леонтьева «Дельтаплан» и получил одобрение жюри.
По итогам проекта Дронов занял третье место и стал обладателем специальной награды Аллы Пугачёвой – «Золотая звезда Аллы».
Однако на проекте у него случился скандал с певицей, чью награду он в результате получил. Поговаривают, что Пугачёва изначально не хотела брать начинающего исполнителя в проект. Когда же он все-таки попал туда – она настояла на его исключении в самом финале. Но артисту, благодаря его таланту, всё же удалось дойти до конца и одержать победу.
Работа в кавер-группе «Час пик»
В конце 2013 года Ярослав познакомился с участниками московской кавер-группы «Час пик» и вскоре стал её вокалистом. Коллектив активно выступал на площадках по всей России. Из творчества того периода в открытом доступе сохранилась лишь авторская песня Дронова «На восток», написанная в 2015 году.
Участие в шоу «Голос»
В 2014 году, во время одного из сборов группы, музыканты предложили Ярославу подать заявку на третий сезон шоу «Голос» на «Первом канале». Он принял предложение и успел зарегистрироваться буквально в последний момент.
На слепом прослушивании Дронов исполнил композицию Rozhden «Знаешь, моя душа рваная», и к нему одновременно повернулись Дима Билан и Пелагея. В качестве наставника он выбрал певицу.
Для Ярослава участие в проекте было прежде всего шансом привлечь внимание к коллективу «Час пик» и расширить его аудиторию. Он рассчитывал продержаться на проекте хотя бы несколько эфиров, но в итоге дошёл до финала и занял второе место.
«Решение пойти на «Голос» не совсем только мое. Ребята-коллеги говорили: «Почему бы тебе не попробовать?». Я отвечал, что не в моей традиции путешествовать по телепроектам. Но одногруппники всё же уломали меня, хотя я не был уверен в своих силах», – рассказывал позже певец.
После завершения шоу Дронов продолжил гастрольную деятельность вместе с коллективом, посетив множество городов России. Спустя некоторое время, в 2017 году, он решил сосредоточиться на сольном творчестве. Именно тогда появилось сценическое имя SHAMAN.
Как появился псевдоним SHAMAN?
С 2020 года Ярослав Дронов окончательно начал выступать под сценическим именем SHAMAN. В этот же период артист кардинально обновил свой внешний облик – сменил стиль одежды и стал носить белые дреды, что стало одной из самых узнаваемых черт его образа.
В интервью «Газете.Ru» он рассказывал, что прозвище «Шаман» впервые появилось в комментариях поклонников и постепенно превратилось в его публичный псевдоним. При этом сценическое имя помогло ему чётче отделить личность артиста от реальной жизни.
«Псевдоним SHAMAN мне дали поклонники – они постоянно меня так называли в комментариях. К тому же это помогает разделить сценическую и реальную жизнь: посмотреть на себя со стороны и улучшить своего персонажа. Это важно, потому что я в одиночку занимаюсь всей творческой частью проекта», – отмечал музыкант.
Он подчёркивал, что его сценическая личность и реальный Ярослав – два разных амплуа.
«Он – лучшая часть меня, мой супергерой и сила, пробуждающаяся на сцене. SHAMAN сметает этой энергетикой всё на своём пути», – объяснял артист.
Однако в 2023 году певец вновь изменил имидж. Поводом стала критика со стороны части аудитории, считавшей, что прежний внешний облик – в частности, обтягивающие кожаные брюки и вызывающая причёска – не соответствует образу «народного исполнителя», поющего патриотические песни.
Сольная карьера и внезапная популярность
Настоящая популярность пришла к Дронову благодаря интернету. Ещё в 2018 году его кавер на «Танцы на стёклах» собрал десятки миллионов просмотров на YouTube, а к 2024 году – более 70 миллионов.
Параллельно певец начал выпускать собственные песни. В 2021 году он представил авторский трек «Улетай», который стал хитом в TikTok и привёл к стремительному росту аудитории – за полгода количество подписчиков увеличилось примерно на 1,5 миллиона.
В 2021 году вокальным талантом Ярослава заинтересовался продюсер Виктор Дробыш. Он предложил молодому артисту сотрудничество, и в ноябре стороны подписали агентский контракт. С февраля 2022 года началось активное продвижение SHAMAN.
При этом Дронов сохранил творческую независимость: сам писал тексты, музыку, аранжировки, создавал концертные программы. Все права на песни принадлежали исключительно ему.
В сентябре 2022 года сотрудничество с Дробышем завершилось — SHAMAN открыл собственный продюсерский центр и взял на себя полный контроль над творчеством.
Несколько треков, вышедших в период совместной работы — «Ты моя», «Теряем мы любовь», «До самого неба» — вошли в российские чарты и стали одними из первых узнаваемых хитов исполнителя.
Ключевым моментом в карьере SHAMAN стал выход песни «Встанем». Артист написал её в январе 2022 года, а премьера состоялась 23 февраля в эфире «Вестей недели». Песня, посвящённая Великой Отечественной войне, быстро стала всероссийским хитом и фактически предопределила дальнейшую творческую линию артиста.
«За 15 лет я написал 200 песен, и “Встанем” – первая именно такой тематики… Пришло в голову слово “встанем” – и я понял, что из этого может получиться мощная песня», – вспоминал Дронов.
Следом вышла композиция «Я русский». Клип собрал миллион просмотров за первые сутки, а в ноябре 2022 года, в День народного единства, более 10 тысяч человек по всей стране записали собственные версии этой песни – их фрагменты вошли в официальный общий клип.
Другие патриотические треки – «Исповедь», «Мы», «Моя Россия» – укрепили статус артиста как одного из самых узнаваемых исполнителей страны.
Первый большой сольный концерт SHAMAN провёл 3 марта 2022 года в Москве. После этого артист отправился в масштабный гастрольный тур по городам России.
В День Государственного флага 22 августа 2022 года он исполнил гимн России в Ялте – это исполнение вошло в музыкальные тренды YouTube. В октябре того же года он создал саундтрек для шоу «Вызов» на ТНТ.
В начале 2023 года певец представил песню «Исповедь» и клип, где остриг свои знаменитые дреды. Ролик собрал более миллиона просмотров за сутки. Следующий клип — «Моя Россия» — артист снял в родном Новомосковске при участии своей семьи.
В августе 2023 года на фестивале «Таврида.АРТ» SHAMAN исполнил главную роль князя Владимира в этноопере Игоря Матвиенко.
2024 год стал особенным для SHAMAN. Артист стал голосом выставки-форума «Россия» на ВДНХ, выступал как доверенное лицо Владимира Путина на выборах и выпустил клип «Реквием 22.03.24» о трагедии в «Крокус Сити Холле», передав доход с него пострадавшим.
Общественная позиция и санкции
После выхода патриотических треков SHAMAN стал постоянным участником государственных мероприятий, в том числе концертов в поддержку присоединения новых территорий, поездок на Донбасс, выступлений в Луганске, Мариуполе и Геническе.
С 2023 года певец стал фигурировать в санкционных списках разных стран: Латвии, Канады, Украины, Австралии и Евросоюза.
Летом 2024 года YouTube заблокировал канал артиста после включения его в санкционный список ЕС.
«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я – РУССКИЙ», – отреагировал тогда исполнитель.
В 2025 году Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинения, сообщив, что его «подозревают в публичной поддержке действий России» и «прославлении лиц, участвующих в военных действиях против Украины».
С августа 2025 года Дронов также числится в базе украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для этого стали выступления в Крыму и на Донбассе.
Личная жизнь Ярослава Дронова
Ярослав Дронов был женат дважды. Его первой супругой стала преподаватель музыкальной школы Марина Рощупкина, которая была старше артиста на шесть лет. Они познакомились в Новомосковске в 2007 году, вскоре начали встречаться, а спустя полтора года съехались. В 2012 году пара официально оформила отношения.
В 2014 году у супругов родилась дочь Варвара. Пока Ярослав строил карьеру в Москве, Марина с ребёнком продолжали жить в Новомосковске. Постепенная разобщённость и сложности с переездом в столицу привели к кризису в отношениях. По словам Дронова, жена так и не смогла адаптироваться к новой жизни, а ему было тяжело без семьи. В 2016 году они развелись.
Второй раз артист женился в 2017 году. Его избранницей стала Елена Мартынова, которая старше Ярослава на 14 лет. Она окончила МГУ, затем получала образование за рубежом, а с 2018 года занимает должность заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям и продвижению в компании «МегаФон». 26 сентября 2024 года, в Год Семьи, артист объявил о разводе, добавив, что они с Еленой остались в дружеских отношениях и не имеют друг к другу претензий.
9 марта 2025 года во время сольного концерта в «Live Арене» Дронов сообщил о романе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая старше его на семь лет. Их отношения развивались стремительно, и уже 5 ноября пара официально заключила брак в ЗАГСе Донецка.
SHAMAN сейчас
В 2025 году SHAMAN продолжает участвовать в различных концертах и выпускать новые композиции.
В мае этого года артист представил песню «Первая любовь».
16 августа SHAMAN выступил в северокорейском Пхеньяне на концерте, посвящённом 80-летию освобождения Корейского полуострова.
Осенью 2025 года он сообщил, что готовит совместные треки с Григорием Лепсом – «Она не скажет “Да!”» – и Игорем Бутманом – «Я красиво живу».
С начала 2025 года велись активные обсуждения его участия в международном конкурсе «Интервидение». В итоге артист всё же принял там участие, но отказался от победы и попросил членов жюри не выставлять ему оценки. Такой поступок он объяснил тем, что Россия уже победила, отметив гостеприимство страны, собравшей на конкурсе 20 государств.
21 ноября SHAMAN анонсировал новый совместный проект с Надеждой Бабкиной.
Также теперь артист строит семейную жизнь со своей новоиспечённой супругой Мизулиной.