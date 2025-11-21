Достижения.рф

Надежда Кадышева готовит сына к сольной карьере

SHOT: певица Надежда Кадышева отказывается выступать без сына Григория Костюка
Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Народная артистка России Надежда Кадышева отказывается выступать без своего сына Григория Костюка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По его данным, таким образом солистка ансамбля «Золото кольцо» готовит 41-летнего наследника к сольной карьере и знакомит его со своей аудиторией. Сын певицы так же не выступает отдельно и исполняет в основном хиты матери.

При этом некоторым поклонникам Кадышевой не нравится такой формат концертов. Они хотят, чтобы не сцене появлялась только артистка.

Ранее ее назвали самой дорогой российской звездой. Исполнительница хита «Широка река» установила рекордную сумму за 40-минутное выступление.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0