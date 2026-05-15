32 миллиона на кону, но она не взяла ни копейки: почему дочь Михаила Державина отдала все наследство мачехе
Когда уходит из жизни прославленный отец, его близкие, как правило, вступают в битву за имущество. Делят квартиры, дачи, деньги, публично ссорятся в социальных сетях и наперебой дают интервью, пытаясь доказать, чья любовь к усопшему была сильнее. История Марии Державиной — исключение. Она пришла к нотариусу и отказалась от наследства. Всё отошло мачехе — человеку, с которым формально женщину ничего не связывало. Что подтолкнуло дочь легендарного ведущего «Кабачка 13 стульев» к такому решению и какие обстоятельства её жизни к этому привели, читайте в материале «Радио 1».
Почему наследство Державина не стали делитьМихаил Державин умер в 2018 году, завещания народный артист России не оставил. Всё нажитое за долгую жизнь — квартиру на Арбате, дачу и сбережения — оценили примерно в 32 миллиона рублей. По закону всё состояние должны были разделить поровну между двумя главными женщинами в его судьбе: вдовой Роксаной Бабаян и единственной дочерью Марией. Сумма, из-за которой люди годами судятся, перестают разговаривать и поливают друг друга грязью в прессе, оказалась внушительной. Однако Мария поступила иначе. Даже не раздумывая, она пришла к нотариусу и написала отказ от своей доли. Позже в новостях появятся осторожные формулировки про «пустоту» и «жест отчаяния», но те, кто знал семью, понимали другое. Свой поступок внучка Семёна Будённого аргументировала просто: у неё давно своя жизнь, семья и то, что нужно для нормальной жизни. Этот отказ был благодарностью за те почти сорок лет счастья, которые Роксана Бабаян подарила своему мужу.
Вдова артиста никогда не была для падчерицы чужой «мачехой из сказки». Супруга Михаила Державина воспринимала Марию как собственную дочь — и та отвечала полной взаимностью. В интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ дочь знаменитого Пана Ведущего Мария Будённая однозначно дала понять, что никаких споров из-за имущества не будет.
«Роксана Бабаян, супруга моего отца, жива, и я желаю ей долгих лет. Она будет владеть всей собственностью отца, у меня к этому нет никаких претензий. Мы с ней в прекрасных отношениях. Роксана обожает моих детей, ведь нянчит их с пелёнок. Моя мама также с ней дружит. Так что никаких вопросов касательно наследования денег или недвижимости не будет», — пояснила Мария.Вот так на месте потенциальной битвы за миллионы вырос поступок, оказавшийся дороже любого наследства. Чтобы понять это решение, нужно вернуться в 1978 год. Марии пятнадцать. Её мать, Нина Будённая — дочь легендарного маршала — полюбила другого и ушла из семьи. После развода в жизни Державина появилась Роксана Бабаян. Встретились случайно — в самолёте, во время гастролей и разговорились. А спустя какое-то время Михаил поймал себя на мысли, что хочет быть именно с ней.
За что Мария ценит жену отцаЖена отца не пыталась занять место родной матери. В эксклюзивном интервью на Первом канале Мария назвала Роксану Бабаян «второй мамой» и объяснила, почему: та никогда не относилась к ней как к чужому ребёнку и всегда поддерживала в трудные моменты. Обходилась без нравоучений, мнение не навязывала. Просто готовила ужин, пока супруг пропадал на гастролях, помогала с уроками. И главное — никогда не вставала между ними. Именно эту искреннюю любовь и заботу дочь артиста считает главной причиной их удивительно тёплых отношений. Когда Мария вышла замуж и родила сыновей — Петра и Павла, Роксана без лишних слов стала для них бабушкой. Никто не договаривался и не просил.
Выбор внучки маршала БудённогоКазалось, сама судьба вела Марию Державину на сцену. Отец — любимец публики, мать — дочь маршала Будённого, мачеха — известная певица. Две фамилии, способные открыть любые двери. Мария получила диплом ГИТИСа и... остановилась. Не пошла в профессию, потому что слишком хорошо знала, как выглядит эта жизнь: бесконечные репетиции, чемоданы, усталость. И поняла — это не ее путь. Захотелось тишины и обычного женского счастья. Вышла замуж, взяла фамилию мужа, родила двоих сыновей.
Пётр и Павел выросли, окончили МГУ и теперь живут самостоятельно. Появились внуки — и теперь род Державиных звучит не из телевизора и не с газетных полос, он продолжается в детях: тихо, достойно, без шума. А их мать — та, кто могла бы использовать фамилию знаменитого родителя как пропуск в мир публичности, — сознательно ушла в тень, чтобы вырастить детей.
Роксана Бабаян после смерти мужа возглавила Российскую лигу защиты животных, строит приюты, занимается правами братьев меньших. Мария по-прежнему избегает публичности: интервью не даёт, на премьерах не мелькает. Время от времени приезжает к Роксане — они по-прежнему общаются как родные люди. Семья ведёт закрытый образ жизни.