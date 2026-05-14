«Остались сыты и довольны»: В Японии голодные голуби напали на Ольгу Орлову

14 мая 2026, 20:08

В Японии голодные голуби напали на певицу Ольгу Орлову во время кормления

Ольга Орлова (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)

В Японии голодные голуби атаковали певицу Ольгу Орлову. Телеведущая путешествовала по стране и решила напомнить подписчикам в блоге: её главное хобби — помощь животным, даже если речь идёт об уличных птицах.





Специалисты предупреждали: пернатые могут переносить опасные инфекции. Однако Орлова всё равно присела покормить голубей. Голодные птицы немедленно атаковали её.

«Сначала я просто купила пакетик корма для карпов и обалдела от того, что началось... Кстати, голуби ни на кого больше не садились (или им никто больше не разрешил). Закончилось тем, что я скупила всю тележку корма. До карпов я добралась минут через тридцать. В итоге все остались сыты и довольны», — написала певица.