До Петросяна был 73-летний возлюбленный: рыдания у гроба, кресло директора и миллиарды Степаненко. Хроники восхождения Татьяны Брухуновой
Татьяна Брухунова стремительно привлекла внимание прессы и публики. Для широкой аудитории она мгновенно превратилась в «ту самую разлучницу», которая вторглась в многолетний брак и творческий тандем Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Но если заглянуть в прошлое этой миниатюрной девушки, становится очевидно: союз с мэтром юмора — не случайное стечение обстоятельств. За ним кроется холодный расчёт и особый талант привлекать внимание зрелых, состоявшихся мужчин. Чем на самом деле руководствовалась Татьяна, строя отношения с избранником на полвека старше, читайте в материале «Радио 1».
Первая страстьТатьяна родилась в Туле, год рождения — 1989. В памяти земляков Татьяна осталась девочкой, производящей впечатление почти идеального ребёнка: дисциплинированная, доброжелательная, с постоянной тягой к чтению. Компании и подростковые вечеринки тихую школьницу не интересовали, поэтому педагоги видели её будущее скорее в тихой кабинетной работе. Спокойная манера держаться сочеталась в скромнице с качеством, которое редко угадывается с первого взгляда, — способностью испытывать сильную увлечённость. Первым, к кому возникло по-настоящему глубокое чувство привязанности, оказался певец Авраам Руссо. Начало двухтысячных оказалось практически полностью посвящено его творчеству — от организации фан-сообщества до администрирования одного из первых любительских сайтов, посвящённых артисту. Подобная активность дала практический опыт управления людьми и понимание того, как выстраивать диалог с аудиторией. Впоследствии именно эти навыки открыли путь в профессиональное сообщество российского шоу-бизнеса.
Закулисные тайны театра ПетросянаВосемнадцатилетняя студентка университета культуры отправилась покорять Москву и вскоре оказалась на практике в Театре эстрадных миниатюр, которым руководил Евгений Петросян. Исполнительность практикантки быстро обратила на себя внимание. Первым заметным поручением стало ведение интернет-ресурса Елены Степаненко. Войдя в доверие к звёздной паре, Татьяна не раз подчёркивала свою давнюю преданность их творчеству. Однако мало кому известно, что первым, кто посвятил Брухунову в тонкости закулисных интриг, был не Петросян, а Юрий Диткович — многолетний директор его театра, которому на тот момент было 73 года.За кулисами то и дело возникали тихие пересуды о необычном характере общения между юной помощницей и пожилым руководителем. Отдельного внимания заслуживал онлайн-дневник, который вела Татьяна: среди записей встречались советы на тему завоевания интереса зрелого и обеспеченного мужчины. Подлинное изумление окружающих вызвал эпизод на похоронах Дитковича. Рыдания у гроба выглядели настолько сильными и неутешными, что вдова и дочь покойного обменялись растерянными взглядами. Именно тогда и стало очевидно: способность к страстной эмоциональной привязанности и глубоким чувствам у этой девушки развита куда серьёзнее, чем предполагали прежде.
Как стать незаменимой: методика ТатьяныПериод траура по Дитковичу завершился на удивление скоро — освободившееся директорское кресло заняла Татьяна, став самым молодым руководителем за всю историю театра. Теперь в сферу обязанностей входили не только интернет-ресурсы, но и организация гастролей, финансовые вопросы, а также забота о личном комфорте Евгения Вагановича. Позже люди из окружения Степаненко вспоминали, насколько продуманным было это вхождение в доверие — шаг за шагом, без суеты.
Новая помощница словно научилась предугадывать любое желание, держа под контролем питание, одежду и душевное состояние Петросяна. В 2013 году, по словам Брухуновой, связь перешла из сугубо деловой в личную. На протяжении пяти лет роман оставался тайной, пока в 2018 году общественность не узнала о громком расторжении брака между Петросяном и Степаненко. Раздел нажитого, исчисляемого миллиардами, затянулся в судах, однако сама Татьяна предпочитала держаться в стороне, демонстрируя невозмутимость.
«Я имею право»: философия БрухуновойОфициальный брак был заключён в декабре 2019 года. Сорок четыре года разницы спровоцировали волну осуждения: в адрес девушки из Тулы звучали упрёки в корысти и холодном прагматизме. Ответом на недоброжелательные комментарии стали не слова, а поступки — в семье появились сын Ваган и дочь Матильда.
Сегодняшний статус Татьяны давно вышел за рамки роли жены известного артиста: она состоялась как влиятельный блогер и человек, чьё мнение о театральных постановках пользуется авторитетом в профессиональной среде. Рецензии на театральные премьеры собирают аудиторию в десятки тысяч читателей. Порой высказывания звучат весьма неожиданно: так, после просмотра новой киноверсии «Мастера и Маргариты» исполнение Аугустом Дилем роли Воланда было охарактеризовано как «чистый кекс», что моментально породило бурное обсуждение в интернете. Позиция Татьяны не зависит от того, что говорят вокруг. Пока недоброжелатели осуждают Татьяну в том, что она улетает в Африку отдыхать с подругами, оставляя мужа с детьми, она спокойно отвечает:
«Я имею право на личное пространство».В октябре 2025 года, отправившись в Южную Африку, она написала в соцсетях:
«Африка! Я вернулась! 21 час в небе, 3 самолёта, сутки без сна. Стоило оно того? Да!». Сама Брухунова неоднократно подчёркивала, что не видит смысла брать маленьких детей в дальние поездки: «Для чего?! У меня нет амбиций просто таскать за собой детей!».