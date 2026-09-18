18 сентября 2026, 13:14

Илья Глинников (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Илья Глинников прославился благодаря ролям обаятельных героев, но за пределами съемочной площадки актер предпочитает закрытый образ жизни. Он начинал с танцев, покорял зрителей в театре и на телевидении, переживал громкие романы и пытался найти любовь в шоу «Холостяк». В последние годы артист редко появляется в новых проектах, однако продолжает привлекать внимание публики. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Ильи Глинникова и путь через танцы Учеба в ГИТИСе и работа в театре Первые фильмы и успех в «Интернах» Личная жизнь Ильи Глинникова и роман с Аглаей Тарасовой Илья Глинников в шоу «Холостяк» Слухи о скором отцовстве Штрафы за нарушения ПДД Илья Глинников сейчас

Детство Ильи Глинникова и путь через танцы

Учеба в ГИТИСе и работа в театре

Первые фильмы и успех в «Интернах»

Личная жизнь Ильи Глинникова и роман с Аглаей Тарасовой

Илья Глинников (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Илья Глинников в шоу «Холостяк»

Слухи о скором отцовстве

Штрафы за нарушения ПДД

Илья Глинников сейчас