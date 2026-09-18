600 тыс. долгов, роман с Аглаей Тарасовой и связь с Америкой: куда на самом деле пропал Илья Глинников из «Интернов»?
Илья Глинников прославился благодаря ролям обаятельных героев, но за пределами съемочной площадки актер предпочитает закрытый образ жизни. Он начинал с танцев, покорял зрителей в театре и на телевидении, переживал громкие романы и пытался найти любовь в шоу «Холостяк». В последние годы артист редко появляется в новых проектах, однако продолжает привлекать внимание публики. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Ильи Глинникова и путь через танцыИлья Глинников родился в Новомосковске Тульской области. С ранних лет он вел активный образ жизни: занимался спортом и музыкой, писал стихи, увлекался танцами. В юности будущий артист создал собственный танцевальный коллектив. Вместе с командой он занял призовое место на чемпионате России по хип-хопу. Этот успех помог ему переехать в Москву. В столице Глинников выступал в составе танцевального коллектива Urbans. Затем он собрал новую команду, начал ездить на гастроли по России и другим странам, снимался в рекламе и музыкальных клипах. Постепенно танцы привели его к актерской профессии.
Учеба в ГИТИСе и работа в театреК поступлению в ГИТИС Илью готовила актриса Марина Голуб. Он стал студентом курса Валерия Гаркалина. Позже Глинников продолжил образование в США, где посещал мастер-классы в театральных школах. Сценический путь артиста начался с мюзиклов. Танцевальная подготовка помогла ему уверенно чувствовать себя в постановках, где важны пластика и эмоциональность. Актер играл в театре «Модерн» в спектакле «Безрукий из Спокэна». В «Театриуме на Серпуховке» он участвовал в постановке «Все о мужчинах». Глинников уделял театру много времени и стремился выбирать роли с глубокими характерами.
Первые фильмы и успех в «Интернах»На экране Илья Глинников дебютировал в сериале «Клуб». Он исполнил роль участника бойз-бенда. Затем актер появился в проектах «Универ» и «Первая любовь». Внимание широкой аудитории артист привлек после выхода фильма «Туман». Однако настоящую известность ему принес сериал «Интерны». Глинников сыграл Глеба Романенко — самоуверенного и обаятельного молодого врача. Герой быстро стал одним из самых узнаваемых персонажей проекта. После «Интернов» актера часто приглашали на роли красавцев и обольстителей. Подобное амплуа со временем стало его тяготить. Глинников признавался, что даже задумывался изменить внешность, чтобы режиссеры увидели в нем других героев. В 2014 году артист снялся в комедии «В спорте только девушки». Затем в его карьере появились сериалы «Крыша мира» и «Форс-мажор», а еще фильм «Любовь с ограничениями». В 2020 году Илья сыграл в третьем сезоне «Фитнеса». Он пробовал силы в качестве телеведущего и заинтересовался режиссурой. Ради новых знаний актер ездил на мастер-классы в США.
Личная жизнь Ильи Глинникова и роман с Аглаей ТарасовойНесмотря на экранный образ ловеласа, в личной жизни Глинников считает себя однолюбом. Он не раз говорил о желании встретить близкого человека и создать семью. Первая серьезная любовь пришла к нему в 16 лет. Его избранницей стала коллега по танцевальной группе, старше Ильи на восемь лет. Позже он признавался, что мог создать с этой девушкой семью, но тогда оказался слишком молод для серьезного решения.
После этого в жизни артиста случился короткий студенческий роман. В 2014 году он начал отношения с актрисой Аглаей Тарасовой. Их история привлекала внимание поклонников и прессы. Расставание оказалось для Глинникова тяжелым. Актер рассказывал, что узнал о романе бывшей возлюбленной с Милошем Биковичем и переживал крайне сложный период. Он признавался, что в тот момент задумывался о самоубийстве. Позже артист пришел к мысли, что должен жить ради близких и веры в Бога.
Илья Глинников в шоу «Холостяк»После болезненного разрыва актер решил искать любовь в шоу «Холостяк». Победительницей проекта стала модель Екатерина Никулина. После финала пара продолжила отношения. Роман развивался быстро. Глинников познакомил избранницу с родственниками и отвез ее к бабушке в Грузию. Влюбленные планировали свадьбу и венчание, однако отношения не выдержали испытаний. В январе 2018 года Илья Глинников и Екатерина Никулина сообщили о расставании. После этого актер почти перестал делиться подробностями личной жизни.
Слухи о скором отцовствеДо 2025 года новостей о новых отношениях Глинникова почти не появлялось. Поэтому сообщения журналистов о его скором отцовстве стали неожиданностью для публики и коллег. По данным СМИ, актер не знакомил избранницу с общественностью. Журналисты утверждали, что его возлюбленная не относится к медийной сфере. Сам Илья подробности этой истории публично не раскрывал.
Штрафы за нарушения ПДДВ 2024 году СМИ сообщили о нескольких сотнях штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые получил Илья Глинников. По информации журналистов, сумма долгов превысила 600 тысяч рублей. Актер оперативно закрыл задолженность, поэтому история не получила продолжения. Глинников не стал подробно комментировать ситуацию.
Илья Глинников сейчасВ 2025 году Илья Глинников участвовал в международном фестивале «Арт-футбол 2025». В матче между командами России и Кореи он отдал голевую передачу, которая повлияла на результат встречи. Игра завершилась победой российской команды со счетом 2:1. В первой половине того же года артист побывал в Китае.
Сейчас Глинников редко рассказывает о новых проектах и почти не появляется на светских мероприятиях. При этом зрители продолжают помнить его по роли Глеба Романенко в «Интернах», а коллеги отзываются об актере с теплом.