«Попросил для вас чудес»: Николай Басков трогательно ответил фанатам

18 сентября 2026, 12:34

Басков помолился за поклонников в знак благодарности за поддержку

Николай Басков (Фото: Instagram* / @nikolaibaskov)

Николай Басков решил необычным и очень личным способом поблагодарить поклонников в соцсетях за поддержку. После недавнего эмоционального признания певца о непростом периоде в жизни фанаты буквально засыпали его словами поддержки.





Николай признаётся, что такого количества тёплых сообщений даже не ожидал. По его словам, реакция аудитории действительно помогла ему справиться с переживаниями и вновь почувствовать силы.



В знак благодарности Басков отправился в храм, где отстоял большую очередь к мощам Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского. Там певец решил помолиться не только за себя, но и за всех поклонников, которые поддержали его в сложный момент.





«Я не знал, чем вас могу отблагодарить. Я подошел к мощам и от всего сердца попросил для вас чудес! Каждому, кто меня поддержал, я захотел попросить чудес», — рассказал Николай в видеообращении.