Полмиллиарда прослушиваний: Клава Кока собрала шесть дисков

18 сентября 2026, 11:56

Клава Кока получила сразу шесть музыкальных наград

Клава Кока (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Клава Кока похвасталась в соцсетях серьёзным достижением в карьере — певица стала обладательницей сразу шести музыкальных наград за свои популярные треки и альбом.





Три композиции артистки — «Покинула чат», «Краш» и «Мне пох» — получили бриллиантовый статус. Каждый из этих треков преодолел отметку в 500 миллионов прослушиваний. Ещё три релиза отметили платиновыми дисками. Награды Клава получила за альбом «Неприлично о личном», а также за песни «ЛА ЛА ЛА», «Зая» и «Пьяную домой».



Для певицы эти награды стали не просто очередным профессиональным достижением. Клава призналась, что особенно ценит поддержку слушателей и считает, что именно благодаря им смогла продолжить заниматься музыкой даже в непростые периоды.



Недавно артистка рассказывала историю о своей поклоннице Тае, чьё письмо в 2018 году помогло ей не опустить руки и не бросить карьеру. По словам Клавы, спустя годы она по-прежнему помнит об этой поддержке.





«Когда я исполняю ваши мечты, я всегда помню, что сначала вы исполнили мою», — поделилась певица.