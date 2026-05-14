Аборт, разбитые семьи и романы с женатыми: расплата Натальи Гундаревой за грехи в молодости и старость в инвалидной коляске. Как она умерла?
Наталья Гундарева — советская и российская актриса театра и кино, удостоенная звания Народной артистки РСФСР. Эта актриса была одной из самых талантливых и успешных в своём деле. Она выступала на сцене, снималась в кино и даже озвучивала мультфильмы. Платой за успех актрисы были неудачи в личной жизни и отсутствие детей. О творческой и личной жизни актрисы — в материале «Радио 1».
Биография Натальи Гундаревой: могла стать инженеромНаталья Гундарева появилась на свет в столице в 1948 году. После окончания школы хотела посвятить себя профессии инженера. Родители с детства прививали своей дочери любовь к театру. Наталья, будучи ещё совсем юной, посещала театральный кружок. Однако идея о том, чтобы стать актрисой и выступать на сцене или сниматься в кино, никогда не приходила ей в голову. Но благодаря упорству своего товарища, актёра Виктора Павлова, Наташа решила испытать судьбу и попробовать свои силы в Щукинском училище, и её приняли.
В 1971 году Гундарева завершила обучение под руководством Юрия Катина-Ярцева. В числе её однокурсников были такие талантливые молодые артисты, как Константин Райкин, Наталья Варлей и Юрий Богатырёв. Окончив учебное заведение, Наталья Гундарева начала свою профессиональную деятельность в театре имени Маяковского. С этого момента её карьера стремительно развивалась: она активно снималась в кино и играла в театральных постановках.
Личная жизнь Натальи ГундаревойВ 1973 году, во время съёмок телевизионного спектакля «Обрыв», Наталья Гундарева познакомилась с режиссёром Леонидом Хейфецем. Тогда Хейфецу было около 40-ка, а Гундаревой – 25. Влюблённые официально зарегистрировали свой брак в ЗАГСе, и теперь они могли бы подумать о детях. Однако многочисленные предложения от режиссёров и заманчивые перспективы в актёрской карьере не позволяли Гундаревой уделять достаточно времени семье. Согласно некоторым сведениям, Гундарева даже делала аборт, приняв решение в пользу карьеры. Через 6 лет брак распался.
В 1979 году, когда Гундарева работала в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», она познакомилась с актёром Виктором Корешковым, который играл её партнёра по сцене. Между ними вспыхнул роман, который был ярким и страстным. Ради Гундаревой Виктор Викторович даже разорвал отношения с Натальей Хорохориной, с которой он заключил брак ещё во время учёбы в университете. Вскоре они поженились, но их брак оказался недолгим.
После второго развода у Натальи Гундаревой завязался роман с актёром Сергеем Насибовым. Их отношения начались во время совместных репетиций в театре имени Маяковского. То, что актриса была на 10 лет старше, не стало препятствием для романа. Наталья вновь сыграла роль разлучницы. Насибов бросил свою супругу, Екатерину Дурову, дочь знаменитого актёра Льва Дурова, ради Гундаревой, однако отношения не переросли в брак и через 3 года завершились.
В 1986 году Гундарева начала встречаться с актёром Михаилом Филипповым. Они были знакомы уже давно, но до этого их связывала только дружба. Филиппов был женат на Ирине, дочери генерального секретаря Юрия Андропова, и пара воспитывала сына. После их развода Наталья и Михаил узаконили свои отношения. Как признавалась сама актриса, в этих отношениях она наконец-то почувствовала себя по-настоящему счастливой. Михаил Иванович и Наталья Георгиевна мечтали о совместных детях, но оказалось уже поздно.
Трагичный финалДо конца дней артистка жалела о сделанном в молодости аборте, но изменить ничего не могла. Она научилась говорить окружающим, что не желает иметь детей, и объясняла это тем, что театр может удовлетворить эту потребность. Однако близкие люди знали, что актриса считала отсутствие детей платой за свой успех.
В 2000 году, стремясь к успеху в карьере, актриса решила прибегнуть к услугам пластической хирургии, чтобы кардинально изменить свою внешность и выглядеть моложе. Наталья Гундарева не могла и предположить, что это может иметь фатальные последствия, ведь после операции она выглядела великолепно. Однако три часа, проведённые под общим наркозом, оказали губительное влияние на организм. Для Натальи было не важно, какую цену она заплатит. Главное — увидеть в зеркале отражение своей мечты. Изменения во внешности повлияли на состояние здоровья, Наталья столкнулась с последствиями операции: скачками давления, приступами и обмороками.
В 2001 году с Гундаревой случился инсульт. Она быстро оправилась и снова начала ходить, но вскоре её настиг второй инсульт. На этот раз последствия были более серьёзными, и актриса оказалась в инвалидном кресле. Это стало для неё настоящим ударом, она почувствовала себя запертой в клетке.
В течение трёх долгих лет Гундарева продолжала бороться за жизнь и возможность вернуться на сцену. Лишь немногие были свидетелями этой тяжёлой борьбы сильной женщины за свою жизнь и мечту. Муж ограничил круг общения, и Наталью Георгиевну навещали только близкие друзья. Рядом с ней всегда были сиделки, которые оказывали ей помощь во всём. Наталья Гундарева покинула этот мир 15 мая 2005 года в Москве, не дожив всего три месяца до своего 57-летия.