Умерла вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская

14 мая 2026, 11:46

Писательница Зоя Богуславская скончалась на 103-м году жизни

Зоя Богуславская (Фото: центр Вознесенского)

Зоя Богуславская ушла из жизни в возрасте 102 лет. О смерти писательницы, литературного критика и общественного деятеля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр Вознесенского.