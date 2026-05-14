Умерла вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская
Зоя Богуславская ушла из жизни в возрасте 102 лет. О смерти писательницы, литературного критика и общественного деятеля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр Вознесенского.
Причина и обстоятельства смерти на данный момент не раскрываются. Зоя Богуславская была одной из заметных фигур отечественной литературы и культурной среды. В 1960-х годах она основала Ассоциацию женщин-писательниц в России, а позднее аналогичную организацию в Париже. Помимо литературной деятельности, Богуславская активно занималась общественными и культурными проектами.
Особое место в её жизни занимал брак с поэтом Андреем Вознесенским. Супруги прожили вместе 46 лет — вплоть до смерти Вознесенского в июне 2010 года. После ухода мужа Богуславская учредила литературную премию «Парабола» в память о поэте. Также она вместе с сыном стала инициатором создания Центра Вознесенского — культурного пространства, посвящённого сохранению творческого наследия Андрея Вознесенского.
Читайте также: