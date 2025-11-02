Аборт в 16 лет, связь с армянами, тюрьма в США и скандал с Киркоровым: Любовь Успенская рассказала шокирующую правду
Певица Любовь Успенская в 71 год активно продолжает выступать на сцене. О том, что известно о ее карьере, личной жизни и скандалах с коллегами — в материале «Радио 1».
Биография Любови Успенской
Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве и получила музыкальное образование в местном училище. В 1978 году она эмигрировала в Италию, а затем переехала в США, где начала выступать в ресторанах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В Соединенных Штатах певица прожила более двух десятилетий и получила американское гражданство.
В новом эпизоде шоу Басты «Вопрос ребром» Любовь Успенская поделилась воспоминаниями о начале своей карьеры и о том, как город Кисловодск едва не стал местом романтических приключений с трагическим исходом. Певица рассказала, что в возрасте 17 лет она выступала в ресторане, где ее красота и голос вызывали у публики настоящий восторг.
«Были чеченцы, дагестанцы — все стрелялись из-за меня в Кисловодске. Мне 17 лет было, красивая, тело хорошее, и пою еще. Они говорили: "Ты будешь моей!"» — поделилась артистка.
По словам Успенской, обстановка накалилась настолько, что владелец заведения был вынужден вывезти её среди ночи, опасаясь возможных беспорядков. Однако вскоре на помощь пришли «серьёзные армяне», которые, как утверждает певица, «взяли её под защиту».
Исполнительница отметила, что именно Кисловодск стал одной из первых сцен, где она осознала своё призвание к музыке и сцене, а также поняла, что рождена для настоящих страстей.
В 1993 году Успенская приехала в Россию, сняла клипы на песни «Кабриолет» и «Гусарская рулетка» и выступила на концерте для российского телевидения, что обеспечило ей широкую известность. За годы своей карьеры она получила 16 премий «Шансон года». Среди её самых известных композиций: «По полюшку», «К единственному, нежному», «Пропадаю я», «Поёт гитара» и другие.
Что известно о личной жизни Любови Успенской
Если бы не трагические события и судьбоносные решения, певица могла бы стать многодетной матерью. В возрасте 16 лет она забеременела двойней, но спустя годы призналась, что сделала аборт.
«В 16 лет я встретила одного человека. Он был музыкант, ему было тридцать лет. Взрослый мужчина, конечно, он захотел близости. А я была влюблена и понимала, что если не соглашусь, то потеряю его. И я стала спать с ним. Встречались у него на квартире. Я забеременела. Он сказал мне, что надо избавиться от ребенка. Я понимала, что должна была сделать аборт, убить своего будущего малыша. Уже было три месяца беременности. Сама обратиться к врачу я не могла, поскольку была несовершеннолетней. И родителям ничего рассказывать было нельзя. Моя семья меня бы не поняла и не поддержала. Врача нашел он. Все было на дому. Аборт мне делали без анестезии. Я терпела непередаваемую боль, искусала себе все пальцы, но не пикнула. Целый час продолжалась эта пытка. Потом врач сказала, что у меня была двойня», — призналась Любовь Успенская.
Исполнительница была замужем четыре раза. Первым супругом стал Виктор Шумилович, за которого она вышла в 18 лет. Вскоре после свадьбы у пары родились мальчики-близнецы, но они не выжили.
Второй муж артистки — Юрий Успенский. Их брак продлился шесть лет. Затем Любовь была замужем за Владимиром Францем, с которым прожила три года. Четвёртым мужем стал бизнесмен Александр Плаксин. Они были вместе с 1987 по 2021 год, и в этом браке у них родилась дочь Татьяна.
Недавно Успенская поделилась своим мнением о том, как она относится к изменам. По ее словам, иногда во время работы над проектами у нее возникали романтические чувства к коллегам, но это не считается изменой, так как служит инструментом для создания художественной достоверности. Певица утверждает, что никогда не изменяла своим мужьям, хотя во время съёмок клипов «Пропадаю я» и «Карусель» она испытывала симпатию к народному артисту России Борису Щербакову.
В каких отношениях Любовь Успенская с дочерью
Любовь Успенская долгое время находилась в конфликте с дочерью, что частично было связано с её пристрастием к запрещённым веществам.
«Никто не знает, что я пережила, когда с Таней случилась беда, сколько ее выздоровление стоило мне сил, денег и нервов. Когда я вернула дочь в Россию, то очень серьезно подошла к ее лечению, восстановлению, реабилитации. Таня пережила страшную аварию, находилась в депрессии, ее поймали негодяи и едва не свели с ума. На прямых эфирах подливали ей наркотики», — рассказывала артистка в одном из интервью.
В сентябре Успенская сообщила, что стала причиной разрыва отношений между своей дочерью и ее женихом, бизнесменом Никитой Плотниковым.
«Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ни на что. Я видела, что он ей вроде как нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала "до свидания" и просто показала ему на дверь», — заявила она.
Татьяна Плаксина неоднократно становилась участницей телешоу, где высказывала обвинения в адрес своей матери, включая утверждения о насилии, принудительном лечении и других негативных действиях. Одним из наиболее резонансных заявлений Татьяны было признание о том, что в реабилитационном центре её изнасиловал медбрат, а мать была об этом осведомлена, но не предприняла никаких действий. В свою очередь, певица раскрыла диагноз своей дочери — «шизофреноподобный психоз». Отношения между матерью и дочерью часто сопровождались публичными конфликтами и примирениями, которые повторялись циклически.
В настоящее время в отношениях между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной наблюдается затишье. После исчезновения дочери певица включила ее в свой райдер, объяснив это необходимостью контролировать её перемещения и стремлением вовлечь женщину в гастрольную деятельность. Для организаторов концертов это будет обходиться в 500 тысяч рублей.
Почему Киркоров судился с Успенской
Когда-то известная певица и поп-король были в близких отношениях. Однако их дружба оказалась под угрозой из-за неудачной пластической операции, которую Успенская сделала у известного хирурга и близкого друга Киркорова — Тимура Хайдарова. Многие женщины обвинили Хайдарова в непрофессионализме, и Киркоров заступился за врача.
Этот инцидент сильно расстроил Успенскую. В интервью Алене Блин она выразила своё недовольство и назвала Киркорова лжецом, женоненавистником и обманщиком.
Слова Успенской задели Киркорова, и он подал на неё иск на 10 миллионов рублей, требуя защитить свою честь и достоинство. Киркоров также дал интервью, в котором заявил, что был глубоко обижен, и назвал Успенскую попрошайкой, рассказав, что она выпрашивала у него подарки.
Эти слова спровоцировали ответный иск. В итоге звёзды оказались в суде, где было решено, что Успенская должна выплатить Киркорову 70 тысяч рублей, а он ей — 90 тысяч.
«Ну что, Филя, шах и мат! Я выиграла суд против Киркорова по делу о «попрошайке». Суд постановил взыскать с ответчика 90 тысяч рублей морального вреда, что на 20 тысяч больше, чем в его иске ко мне по «женоненавистнику», а также опровергнуть эти порочащие меня слова в своих социальных сетях. Для меня принципиальное и показательное значение имеет то, что честь и достоинство Киркорова оценили ниже, чем мои. Его моральный вред оценили в 70 тыс рублей, а не в 280, как пишут некоторые СМИ», — высказалась Любовь Залмановна в своем блоге.
Как Любовь Успенская дважды оказалась в тюрьме
Любовь Успенская переехала в США в конце 1970-х годов. В интервью для шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» она рассказала о необычном случае, который произошёл с ней в Америке.
Исполнительница оказалась за решеткой из-за вождения в нетрезвом виде. По ее словам, она «набухалась от радости», узнав, что после падения у неё нет перелома. Успенская призналась, что громко слушала музыку и ехала со скоростью 180 км/ч, пока за ней не начала гнаться полиция. В итоге её задержали.
После этого певицу поместили в общую камеру. «Ночные бабочки» сразу обратили внимание на ее одежду и попытались отнять у звезды пиджак. Однако Успенская не позволила себя в обиду.
«Я отсидела ночь, игнорировала еду. Они просили отдать ее им. Когда я выходила, мои друзья и третий муж сказали: "Любаня откинулась!"» — поделилась певица.
Из-за опоздания в суд Успенская едва не оказалась за решёткой повторно.
«Когда я пришла, мне надели наручники. У меня концерт в Канаде на следующий день, а я в Америке! Но, слава Богу, меня успели освободить адвокаты, и я успешно выступила в Торонто», — заключила Любовь Залмановна.
Чем сейчас занимается Любовь Успенская
Любовь Успенская активно продолжает свою карьеру. По её словам, она не собирается уходить на пенсию и намерена «умереть на сцене», но при этом не желает, чтобы ее называли королевой русского шансона.
«Я бы хотела быть просто королевой городского романса. Просто, со вкусом, легко и без всяких регалий. Я хочу быть Любой Успенской — певицей, которая поет для души», — сказала она в шоу Басты.