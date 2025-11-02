Аборт в 16 лет, связь с армянами, тюрьма в США и скандал с Киркоровым: Любовь Успенская рассказала шокирующую правду

02 ноября 2025, 15:46

Любовь Успенская (Фото: Инстаграм* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская в 71 год активно продолжает выступать на сцене. О том, что известно о ее карьере, личной жизни и скандалах с коллегами — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Любови Успенской Что известно о личной жизни Любови Успенской В каких отношениях Любовь Успенская с дочерью Почему Киркоров судился с Успенской Как Любовь Успенская дважды оказалась в тюрьме Чем сейчас занимается Любовь Успенская

Биография Любови Успенской

«Были чеченцы, дагестанцы — все стрелялись из-за меня в Кисловодске. Мне 17 лет было, красивая, тело хорошее, и пою еще. Они говорили: "Ты будешь моей!"» — поделилась артистка.

Любовь Успенская (Фото: Инстаграм* @uspenskayalubov_official)



Что известно о личной жизни Любови Успенской

«В 16 лет я встретила одного человека. Он был музыкант, ему было тридцать лет. Взрослый мужчина, конечно, он захотел близости. А я была влюблена и понимала, что если не соглашусь, то потеряю его. И я стала спать с ним. Встречались у него на квартире. Я забеременела. Он сказал мне, что надо избавиться от ребенка. Я понимала, что должна была сделать аборт, убить своего будущего малыша. Уже было три месяца беременности. Сама обратиться к врачу я не могла, поскольку была несовершеннолетней. И родителям ничего рассказывать было нельзя. Моя семья меня бы не поняла и не поддержала. Врача нашел он. Все было на дому. Аборт мне делали без анестезии. Я терпела непередаваемую боль, искусала себе все пальцы, но не пикнула. Целый час продолжалась эта пытка. Потом врач сказала, что у меня была двойня», — призналась Любовь Успенская.

В каких отношениях Любовь Успенская с дочерью

«Никто не знает, что я пережила, когда с Таней случилась беда, сколько ее выздоровление стоило мне сил, денег и нервов. Когда я вернула дочь в Россию, то очень серьезно подошла к ее лечению, восстановлению, реабилитации. Таня пережила страшную аварию, находилась в депрессии, ее поймали негодяи и едва не свели с ума. На прямых эфирах подливали ей наркотики», — рассказывала артистка в одном из интервью.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская (Фото: Инстаграм* @uspenskayalubov_official)

«Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ни на что. Я видела, что он ей вроде как нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала "до свидания" и просто показала ему на дверь», — заявила она.

Почему Киркоров судился с Успенской

«Ну что, Филя, шах и мат! Я выиграла суд против Киркорова по делу о «попрошайке». Суд постановил взыскать с ответчика 90 тысяч рублей морального вреда, что на 20 тысяч больше, чем в его иске ко мне по «женоненавистнику», а также опровергнуть эти порочащие меня слова в своих социальных сетях. Для меня принципиальное и показательное значение имеет то, что честь и достоинство Киркорова оценили ниже, чем мои. Его моральный вред оценили в 70 тыс рублей, а не в 280, как пишут некоторые СМИ», — высказалась Любовь Залмановна в своем блоге.

Как Любовь Успенская дважды оказалась в тюрьме

Любовь Успенская (Фото: кадр из шоу Басты «Вопрос ребром»)

«Я отсидела ночь, игнорировала еду. Они просили отдать ее им. Когда я выходила, мои друзья и третий муж сказали: "Любаня откинулась!"» — поделилась певица.

«Когда я пришла, мне надели наручники. У меня концерт в Канаде на следующий день, а я в Америке! Но, слава Богу, меня успели освободить адвокаты, и я успешно выступила в Торонто», — заключила Любовь Залмановна.

Чем сейчас занимается Любовь Успенская

«Я бы хотела быть просто королевой городского романса. Просто, со вкусом, легко и без всяких регалий. Я хочу быть Любой Успенской — певицей, которая поет для души», — сказала она в шоу Басты.