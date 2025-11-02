Сын Наташи Королёвой удивил публику новой причёской и стал похож на монаха
Архип Глушко выбрил макушку и стал похож на монаха
Сын Наташи Королёвой, Архип Глушко, поразил публику необычной причёской.
Вместе с мамой и женой Мелиссой Глушко (настоящее имя — Анна Волынкина) он посетил спектакль в Москве, а внимание привлекло не сам выход в свет, а стиль его волос.
Архип полностью выбрил макушку, оставив волосы по кругу, что напоминает монашескую тонзуру — исторический символ смирения и духовного послушания.
Причины такого преображения пока неизвестны, однако видео с мероприятия Наташа Королёва поделилась в своём личном блоге.
Читайте также: