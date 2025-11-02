Достижения.рф

Сын Наташи Королёвой удивил публику новой причёской  и стал похож на монаха

Архип Глушко выбрил макушку и стал похож на монаха
Наташа Королёва с сыном (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

Сын Наташи Королёвой, Архип Глушко, поразил публику необычной причёской.



Вместе с мамой и женой Мелиссой Глушко (настоящее имя — Анна Волынкина) он посетил спектакль в Москве, а внимание привлекло не сам выход в свет, а стиль его волос.

Архип полностью выбрил макушку, оставив волосы по кругу, что напоминает монашескую тонзуру — исторический символ смирения и духовного послушания.

Причины такого преображения пока неизвестны, однако видео с мероприятия Наташа Королёва поделилась в своём личном блоге.

Софья Метелева

