Раскрыта личность матери внебрачного ребенка Аскольда Запашного
Любовницей и матерью внебрачного ребенка народного артиста Российской Федерации, художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного является воздушная гимнастка Диана, работавшая в цирке братьев Запашных. Об этом сообщает Super.ru.
У дрессировщика есть внебрачный сын, которому сейчас девять лет. Его зовут Аскольд. Примечательно, что ребенок появился на свет, когда Запашный и его супруга Элен были женаты уже почти десять лет.
По информации издания, предполагаемой любовнице артиста, Диане, 41 год. Она работает под куполом цирка более двух десятилетий. Бывшая жена дрессировщика утверждает, что Диана была подругой их семьи.
Напомним, Аскольд Запашный ранее сообщил, что сам подал на развод 20 июля этого года. Через два месяца суд расторг их брак с Элен Райхлин. Они прожили вместе 18 лет и воспитывали двух дочерей — Еву и Эльзу.
Читайте также: