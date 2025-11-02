Раскрыта личность матери внебрачного ребенка Аскольда Запашного

02 ноября 2025, 09:36

Super: Мать внебрачного ребенка Запашного работала у него воздушной гимнасткой

Аскольд Запашный (Фото: Инстаграм* @askoldzap)

Любовницей и матерью внебрачного ребенка народного артиста Российской Федерации, художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного является воздушная гимнастка Диана, работавшая в цирке братьев Запашных. Об этом сообщает Super.ru.