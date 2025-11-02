«Надо пошагово мыслить»: Певица Валерия заявила о работе на Западе

02 ноября 2025, 13:27

Певица Валерия заявила об отсутствии планов покорять западный шоу-бизнес

Валерия Перфилова (Фото: Telegram @valeriyaofficial)

Певица Валерия поразмышляла о работе на Западе. Её слова приводит издание «Абзац».





Артистка заявила, что не намерена в ближайшем будущем покорять западный шоу-бизнес. Супруга Иосифа Пригожина напомнила, что у неё уже есть такой опыт.

«Точно не сегодня. Как говорила Скарлетт О’Хара, «о завтрашнем дне я подумаю завтра». Надо пошагово мыслить», — сказала Валерия.

«Я знаю, что есть релизы, которые специально создаются под премию, но мы об этом не думали. Не уверена, что соберусь записывать альбом на английском языке. У меня в карьере уже есть два таких альбома», — добавила исполнительница.

