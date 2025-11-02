«Надо пошагово мыслить»: Певица Валерия заявила о работе на Западе
Певица Валерия заявила об отсутствии планов покорять западный шоу-бизнес
Певица Валерия поразмышляла о работе на Западе. Её слова приводит издание «Абзац».
Артистка заявила, что не намерена в ближайшем будущем покорять западный шоу-бизнес. Супруга Иосифа Пригожина напомнила, что у неё уже есть такой опыт.
«Точно не сегодня. Как говорила Скарлетт О’Хара, «о завтрашнем дне я подумаю завтра». Надо пошагово мыслить», — сказала Валерия.Певица сообщила, что её новая композиция «Исцелю» попала в лонг-лист премии «Грэмми». Исполнительница хита «Часики» уточнила, что изначально не планировала номинироваться и не рассчитывала на популярность за рубежом.
«Я знаю, что есть релизы, которые специально создаются под премию, но мы об этом не думали. Не уверена, что соберусь записывать альбом на английском языке. У меня в карьере уже есть два таких альбома», — добавила исполнительница.Ранее продюсер Иосиф Пригожин высказался об эмиграции Пугачёвой и её мужа.