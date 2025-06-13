Аборты, работа в эскорте и наркотическая зависимость: почему Дана Борисова дала дочери таблетку, от которой сама упала в обморок?
Дана Борисова — одна из наиболее известных ведущих на российском телевидении. Она вела множество передач на федеральных каналах, становилась участницей реалити-шоу. 13 июня звезде исполняется 48 лет. Борьба с зависимостью, многочисленные аборты и работа в эскорте — в материале «Радио 1».
Биография Даны БорисовойДана родилась в 1976 году в белорусском городе Мозырь в семье Александра и Екатерины Борисовых. Спустя некоторое время родные переехали в Норильск.
После переезда отец начал работать на Норильском горно-металлургическом комбинате, мать трудилась в бригаде скорой помощи. Затем у Даны появилась сестра — Ксения, которая впоследствии стала стюардессой.
В старшей школе девушка прошла отбор в класс телевизионной журналистики и начала работать на телевидении.
«В 10–11-м классах уже зарабатывала деньги, была ведущей молодежной передачи «Зебра» и работала диктором: читала телепрограмму и в прямом эфире вела передачу «Примите поздравления», — отмечала Дана.
Окончив школу, Борисова поехала в столицу, где поступила на факультет журналистики МГУ. Уже на первом курсе Дана вела программу «Армейский магазин». Из-за съемок она часто пропускала занятия, потом девушку отчислили за прогулы. Дана несколько раз пыталась восстановиться, но в итоге вуз так и не окончила.
Передача «Армейский магазин»От своего знакомого из университета Дана услышала о том, что продюсеры ищут телеведущую для новой музыкальной программы.
«Я пришла на кастинг, прочитала текст и уже тогда начала сомневаться по поводу тематики программы. В тексте было что-то про армию. Но до конца я поняла, куда попала, только через две недели, когда мне позвонили и сказали, что теперь я буду ездить по воинским частям и брать интервью у солдат, а программа называется «Армейский магазин». Для меня это был неприятный факт», — уточняла Борисова.
Со слов Борисовой, об армии у нее были «самые смутные представления». Однако продюсеры и искали такую девушку.
В феврале 1997 года Дана попала на обложку журнала «Плейбой», после чего в адрес программы начали приходить «мешки писем» от фанатов ведущей, уточнял создатель «Армейского магазина» Александр Ильин.
«Не могу вспомнить издания, которое не отметилось бы интервью с Даной Борисовой и не поместило бы на свою обложку ее фотографию. В конце 90-х она была самой молодой телеведущей на отечественном ТВ и мегапопулярной», — признавался он.
В начале 2000-х Дана ушла из программы, проработав там практически десять лет.
Дальнейшая карьера Даны БорисовойВ 2003 году телезрители увидели Борисову в реалити-шоу «Последний герой-3». Покинув проект, Дана стала соведущей новой программы «Город хищниц». Следом Дана появилась в шоу «Принцип домино». После десяти лет на Первом Борисова получила приглашение лично от генерального продюсера НТВ Александра Левина.
Затем Борисова открывала на НТВ ежедневный эфир «Сегодня утром». В этой передаче она трудилась вплоть до 2008 года.
Потом телеведущая фактически пропала с экранов ТВ практически на четыре года. Осенью 2012 года Дана вновь начала работать ведущей, но уже в «Деловом утре» на канале РБК, где пробыла примерно год.
В начале 2016 года Борисова рассказала, что захотела сменить профессию и трудится PR-менеджером в элитной косметологической клинике Москвы. Однако вскоре общественность узнала настоящую причину ее исчезновения.
Борьба с зависимостьюВесной 2017 года в эфир вышла программа «Пусть говорят», в которой мама ведущей, Екатерина Борисова, во всеуслышание объявила, что ее наследнице нужна срочная помощь. Дочь Даны Полина позвонила бабушке и рассказала, что родительница странно себя ведет, дома валяются пакетики с порошком, трубочки и карточки, а с учебы девочку забирает не мама, а ее стилист.
Оказалось, что Борисова попала в зависимость от запрещенных веществ. Екатерина уверяла, что еще раньше, на протяжении нескольких лет, лечила дочь от алкоголизма, а когда выяснила об иной зависимости, решила обратиться за помощью в передачу Андрея Малахова.
Телеведущий поспособствовал тому, чтобы Дана поехала в восстановительно-оздоровительный центр Самуи в Таиланде. Он хитростью убедил звезду отправиться заграницу, пообещав ей вакансию ведущей на новом реалити-шоу. Сама она не признавала проблему и не соглашалась называть себя зависимой. Лечилась она несколько месяцев. Первые шаги дались Дане нелегко. Она провезла в Таиланд запрещенные вещества, несмотря на то, что в стране практикуется смертная казнь за такие преступления. По приезде наркотики изъяли, ее лишили интернета и мобильной связи. Первые дни звезда не могла есть, впала в депрессию.
Пока девушка проходила курс лечения, в российской прессе распространились сообщения о том, что ее ограничили в родительских правах. По возвращении на родину телеведущая сразу постаралась наладить отношения с наследницей, а еще решила, что обязана оказывать всевозможную помощь иным людям с зависимостью.
Личная жизнь Даны БорисовойВ начале карьеры у Даны начался роман с популярным артистом Данко. Звезда снялась в его откровенном клипе на песню «Пусть». Ни ее, ни самого музыканта не смущало наличие у него возлюбленной. Пара рассталась, когда девушка Данко родила ребенка.
В 2005 году у Борисовой завязались отношения с предпринимателем Максимом Аксеновым. Вскоре телеведущая переехала к избраннику, а летом 2007 года родила дочку, которую они назвали Полиной.
Спустя некоторое время после появления ребенка Дана и Максим разошлись.
В 2015 году Борисова впервые вышла замуж официально — за бизнесмена Андрея Трощенко. До свадьбы они встречались на протяжении трех лет.
Вместе пара не прожила и года. Расставание было малоприятным: пока Борисова с дочкой отдыхали на Мальдивах, Трощенко ушел из дома, а с его уходом исчезли две машины, которые принадлежали телеведущей.
«Во время моего отдыха с дочкой на Мальдивах Андрей прислал мне сообщение, что жить со мной больше не будет. Что касается машин, то они теперь все на месте. Честно могу сказать, решение о разрыве с мужем принесло мне облегчение. Обратного пути к примирению с моей стороны не будет. Замуж я сходила, больше туда не хочу», — откровенничала звезда.
После оформления развода Дана начала выходить в свет с новым избранником, хоккеистом Александром Морозовым. Отношения начались летом 2016 года, а к осени разразился скандал: бойфренд обвинил избранницу в измене.
Спровоцировал скандал бывший участник шоу «Дом-2» Денис Козлович, якобы приславший Александру интимное видео с собой и Борисовой. Потом он говорил журналистам, что ведущая провела с ним три дня, совсем не вспоминая о дочери. На Дану посыпались обвинения, несмотря на то, что ее дочь на камеру заявила, что мама все время была с ней и никуда не уходила.
Работа в эскорте и абортыВ 2020 году в своих соцсетях звезда призналась, что работала эскортницей.
«В моем эскортном прошлом такое было несколько раз. Я приезжала на встречи с мужчинами и была нетрезва настолько, что даже представить сложно. Все, что было можно, я употребила, потому что на трезвую голову для меня это было страшно, больно и невыносимо. Клиенты, конечно, на меня жаловались. Слава Богу, меня потом забрали в реабилитационный центр», — откровенничала Дана.
Из-за подобной деятельности и «случайных» встреч телеведущая девять раз делала аборт. Свои решения о прерывании беременности она принимала самостоятельно, только пару раз рассказывала об этом потенциальным «папам».
«2-3 аборта были таблеточные, но это нужно было сделать очень быстро. С легким наркозом — по-моему, 5 или 6 раз было. Особого сожалению или чувства вины я даже сейчас не испытываю. Так и должно быть. Это бы испортило мне всю жизнь», — подчеркивала Борисова.
Дана Борисова сейчасВ феврале 2024-го в эфире программы «Малахов» появились кадры с госпитализацией звезды. И снова тревогу забила мама Борисовой: она предположила, что дочь вновь принимает запрещенные вещества. Общественность была шокирована, когда узнала, что наследница Даны обнаружила мать без сознания и вызвала скорую помощь.
Затем Борисова объявила, что «чиста» уже несколько лет, а обморок случился из-за таблеток для похудения. Борисова якобы решила скинуть лишние килограммы, но не смогла сделать это другим способом.
Больше всего зрителей возмутило, что Дана дала препарат и своей дочери, но та объяснила: это было лишь один раз.
В 2025 году Дана вместе с Аленой Жигаловой приняла участие в реалити-шоу «Сокровища императора». В девятом выпуске телеведущая и звездный интервьюер покинули проект. Со слов Борисовой, она захотела домой и очень соскучилась по дочке.
«Как только ты захотела домой — так у нас сразу пошли провал за провалом. Если бы ты не сдалась — у нас бы все получилось», — обращалась Алена к Дане.
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