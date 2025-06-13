13 июня 2025, 16:01

Дана Борисова (Фото: Инстаграм* @danaborisova_official)

Дана Борисова — одна из наиболее известных ведущих на российском телевидении. Она вела множество передач на федеральных каналах, становилась участницей реалити-шоу. 13 июня звезде исполняется 48 лет. Борьба с зависимостью, многочисленные аборты и работа в эскорте — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Даны Борисовой Передача «Армейский магазин»

Дальнейшая карьера Даны Борисовой

Борьба с зависимостью

Личная жизнь Даны Борисовой Работа в эскорте и аборты

Дана Борисова сейчас

Биография Даны Борисовой

«В 10–11-м классах уже зарабатывала деньги, была ведущей молодежной передачи «Зебра» и работала диктором: читала телепрограмму и в прямом эфире вела передачу «Примите поздравления», — отмечала Дана.

Дана Борисова с мамой (Фото: Инстаграм* @danaborisova_official)



Передача «Армейский магазин»



«Я пришла на кастинг, прочитала текст и уже тогда начала сомневаться по поводу тематики программы. В тексте было что-то про армию. Но до конца я поняла, куда попала, только через две недели, когда мне позвонили и сказали, что теперь я буду ездить по воинским частям и брать интервью у солдат, а программа называется «Армейский магазин». Для меня это был неприятный факт», — уточняла Борисова.

Дана Борисова (Фото: Инстаграм* @danaborisova_official)



«Не могу вспомнить издания, которое не отметилось бы интервью с Даной Борисовой и не поместило бы на свою обложку ее фотографию. В конце 90-х она была самой молодой телеведущей на отечественном ТВ и мегапопулярной», — признавался он.

Дальнейшая карьера Даны Борисовой



Дана Борисова (Фото: Инстаграм* @danaborisova_official)



Борьба с зависимостью



Дана Борисова (Фото: Инстаграм* @danaborisova_official)



Личная жизнь Даны Борисовой

Дана Борисова с дочерью Полиной (Фото: Инстаграм* @danaborisova_official)



«Во время моего отдыха с дочкой на Мальдивах Андрей прислал мне сообщение, что жить со мной больше не будет. Что касается машин, то они теперь все на месте. Честно могу сказать, решение о разрыве с мужем принесло мне облегчение. Обратного пути к примирению с моей стороны не будет. Замуж я сходила, больше туда не хочу», — откровенничала звезда.

Дана Борисова (Фото: Инстаграм* @danaborisova_official)



Работа в эскорте и аборты



«В моем эскортном прошлом такое было несколько раз. Я приезжала на встречи с мужчинами и была нетрезва настолько, что даже представить сложно. Все, что было можно, я употребила, потому что на трезвую голову для меня это было страшно, больно и невыносимо. Клиенты, конечно, на меня жаловались. Слава Богу, меня потом забрали в реабилитационный центр», — откровенничала Дана.

Дана Борисова с дочкой Полиной (Фото: Инстаграм* @danaborisova_official)



«2-3 аборта были таблеточные, но это нужно было сделать очень быстро. С легким наркозом — по-моему, 5 или 6 раз было. Особого сожалению или чувства вины я даже сейчас не испытываю. Так и должно быть. Это бы испортило мне всю жизнь», — подчеркивала Борисова.

Дана Борисова сейчас

Алена Жигалова и Дана Борисова (Фото: Инстаграм* @danaborisova_official)



«Как только ты захотела домой — так у нас сразу пошли провал за провалом. Если бы ты не сдалась — у нас бы все получилось», — обращалась Алена к Дане.