13 июня 2025, 12:57

Анна Калашникова (Фото: Инстаграм* @annakalash)

Анна Калашникова часто появлялась в шоу Андрея Малахова, однако многие не понимают, кто она такая. 13 июня звезда отмечает 41-й день рождения. Скандал с Прохором Шаляпиным, тайная свадьба и пластические операции — в материале «Радио 1».





Содержание Карьера Анны Калашниковой

Скандал с Прохором Шаляпиным

Анна Калашникова сейчас

Карьера Анны Калашниковой



Анна Калашникова (Фото: Инстаграм* @annakalash)



Скандал с Прохором Шаляпиным



Анна Калашникова и Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @annakalash)



«Пожалуйста, дайте мне некоторое время, чтобы я мог осмыслить все, что произошло!», — отмечал Прохор.

«Я встречалась с человеком, он был меня старше, человек бизнеса. Мы жили вместе», — говорила звезда о папе мальчика.

Анна Калашникова (Фото: Инстаграм* @annakalash)



Анна Калашникова сейчас