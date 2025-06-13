Пластические операции, тайная свадьба и эротические съемки: как живет Анна Калашникова после скандала с Прохором Шаляпиным?
Анна Калашникова часто появлялась в шоу Андрея Малахова, однако многие не понимают, кто она такая. 13 июня звезда отмечает 41-й день рождения. Скандал с Прохором Шаляпиным, тайная свадьба и пластические операции — в материале «Радио 1».
Карьера Анны КалашниковойАктриса, певица и модель родилась в 1984 году. Анна Калашникова была амбассадором известных брендов, россияне видели ее лицо на многих популярных товарах, таких как «Лошадиная сила».
Еще Калашникова со студенчества снимается в кино. Она появлялась в драме «Знахарь», проекте «Даешь молодежь» и в иных.
Анна начала свой путь в музыке примерно десять лет назад. Однако особых успехов она не достигла. Девушка снималась в клипе Сергея Зверева «Давай, я тебя раздену». Были и удачные работы у Калашниковой — к примеру, совместный клип с Алексеем Воробьевым.
После выпуска из вуза она на несколько лет переехала в США, где посещала актерские курсы и тренинги. Но там карьера у Калашниковой не сложилась, и она вернулась в Россию. На родине звезда продолжила сниматься. Однако дальше малозаметных ролей второго плана продвинуться не получилось. Тогда Анна решила заняться модельным бизнесом.
Еще в США она изменила форму груди и увеличила ее размер. Потом Калашникова приняла участие в нескольких конкурсах красоты и стала активно сниматься для глянцевых изданий, даже эротических.
Скандал с Прохором ШаляпинымОб отношениях Анны и Прохора заговорили летом 2014 года. Некоторые полагали, что все затевалось с целью пиара. Пара демонстрировала общественности свою большую любовь, но Прохор и Анна путались в показаниях: то говорили, что встретились на вечеринке у знакомого и влюбились с первого взгляда, то заявляли, что знали друг друга много лет, но все это время были приятелями.
В декабре 2014 скоро влюбленные рассказали, что ждут малыша. Во время родов девушка попала в реанимацию, медики несколько часов боролись за ее жизнь. Сын Калашниковой появился на свет 20 марта 2015 года и получил имя Даниил. Прохор и Анна радовались каждому достижению ребенка и заговорили о браке.
Пара собиралась провести роскошную свадьбу 24 мая 2016, но этого так и не произошло. В эфире передачи «Пусть говорят» (она вышла 20 апреля) огласили результаты ДНК-экспертизы. Выяснилось, что отец сына Калашниковой вовсе не Шаляпин.
«Пожалуйста, дайте мне некоторое время, чтобы я мог осмыслить все, что произошло!», — отмечал Прохор.
Затем отношениям пары пришел конец. Артист отменил церемонию бракосочетания. Имя настоящего отца своего малыша Анна не стала раскрывать.
«Я встречалась с человеком, он был меня старше, человек бизнеса. Мы жили вместе», — говорила звезда о папе мальчика.
В 30-й день рождения Калашниковой он расстался с ней, именно в то время девушка и познакомилась с Прохором. Причем, утверждала Анна, она честно предупреждала Шаляпина, что малыш может быть и не его.
Анна Калашникова сейчасВ феврале 2025 Анна сообщила, что сделала корректировку форм ягодиц и инъекции в лицо, а потом она замораживала яйцеклетки для будущей процедуры ЭКО. Этап восстановления для звезды сопровождался подготовкой к свадьбе. Имя возлюбленного Калашникова озвучивать не хотела, но подчеркивала, что это человек не из сферы шоу-бизнеса.
Затем звезда похвасталась подарком от избранника на день рождения в виде квартиры в Дубае. Спустя некоторое время Анна также приобрела шестикомнатную квартиру в центре столицы.
В апреле 2025-го Калашникова опубликовала фотографии в свадебном платье. Личность возлюбленного она продолжала скрывать.
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