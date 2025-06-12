12 июня 2025, 13:13

Диана Шурыгина (Фото: Telegram @dianashuryginas)

12 июня Диане Шурыгиной исполняется 26 лет. Девушка прославилась после появления в ток-шоу «Пусть говорят», в эфире которого рассказала об изнасиловании. О том, что известно о Диане Шурыгиной сегодня, расскажет редакция «Радио 1».





Содержание Как прославилась Диана Шурыгина Диана Шурыгина на «Пусть говорят» Путь Дианы Шурыгиной к славе Личная жизнь Дианы Шурыгиной Как Диана Шурыгина живет сейчас

Как прославилась Диана Шурыгина

«Он зашёл за мной, закрыл дверь на крючок и толкнул меня на кровать. Он держал меня руками, я начала сопротивляться, оказывать какие-то действия. И он ударил меня ладонью по лицу», — рассказывала девушка.

«Я лег с ней, обнял, она оказывала знаки внимания, сама раздевалась и не сопротивлялась. Во время полового акта она вела себя раскрепощённо, то есть не давала понять, что какое-то насилие. Она не спала, как говорила в показаниях. Я вообще считаю, что невозможно засыпать и просыпаться, когда тебя насилуют, какое бы состояние не было. Она не кричала», — пояснил Семёнов.

Диана Шурыгина на «Пусть говорят»

«На донышке», — сказала Шурыгина в эфире ток-шоу.

Диана Шурыгина (Фото: кадр из передачи «Пусть говорят» / «В разгар вечеринки»



Путь Дианы Шурыгиной к славе

Личная жизнь Дианы Шурыгиной

Андрей Шлягин и Диана Шурыгина (Фото: кадр из передачи «На самом деле» / «Диана Шурыгина изменила мужу?»



«Мы такие бывшие, которые могут сойтись в любой момент. У нас не было жестких причин — никто никого не избил, не изменил, не предал, не обманул. Не было ничего такого, чтобы отложилось в голове наверняка. У нас, скорее, история о том, что мы характерами не притерлись, кто-то из нас, возможно, ожидал несколько другого формата отношений», — поделился он.

Как Диана Шурыгина живет сейчас

​Диана Шурыгина (Фото: Telegram @dianashuryginas)



«Девчонки меня поймут, каково быть в компании самой симпатичной. У нас с ним действительно сначала возникла симпатия. У меня до этого были ухажеры, но никто не позволял себе пальцем до меня дотронуться. Я никогда не говорила, что Сережа — маньяк и убивал меня», — рассказывала Шурыгина.