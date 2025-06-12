Подсела на наркотики, увеличила грудь и продает интимные фотографии: как живет Диана Шурыгина после скандальной передачи
12 июня Диане Шурыгиной исполняется 26 лет. Девушка прославилась после появления в ток-шоу «Пусть говорят», в эфире которого рассказала об изнасиловании. О том, что известно о Диане Шурыгиной сегодня, расскажет редакция «Радио 1».
Как прославилась Диана Шурыгина
16-летнюю Диану Шурыгину, по ее словам, изнасиловали 31 марта 2016 года. В тот день она отправилась в частный дом на вечеринку по случаю дня рождения подруги. Школьница не скрывает, что пила алкоголь.
Там она познакомилась с Сергеем Семёновым, которому на тот момент было 20 лет. Как рассказывала Шурыгина, какое-то время парень преследовал ее, а затем затащил в комнату и изнасиловал.
«Он зашёл за мной, закрыл дверь на крючок и толкнул меня на кровать. Он держал меня руками, я начала сопротивляться, оказывать какие-то действия. И он ударил меня ладонью по лицу», — рассказывала девушка.
По заверению самого Сергея, Диана вступила в интимные отношения с ним добровольно.
«Я лег с ней, обнял, она оказывала знаки внимания, сама раздевалась и не сопротивлялась. Во время полового акта она вела себя раскрепощённо, то есть не давала понять, что какое-то насилие. Она не спала, как говорила в показаниях. Я вообще считаю, что невозможно засыпать и просыпаться, когда тебя насилуют, какое бы состояние не было. Она не кричала», — пояснил Семёнов.
После произошедшего Шурыгина отправилась в травмпункт, где у нее диагностировали рану на верхней губе и кровоподтеки возле левой лопатки на спине. Были ссадины и на левом колене, а также четыре кровоподтека на левой щеке и кровоподтек на шее с мелкоточечными кровоизлияниями.
В полицию Диана пришла 1 апреля, далее началось расследование. Ситуацию рассматривали в суде, где защита Сергея Семёнова подчеркивала — половой акт случился по обоюдному согласию, а побои, которые появились на теле девушки, сделал отец после того, как узнал о ее похождениях. Однако анализы показали, что Алексей Шурыгин не прикасался к дочери.
5 декабря 2016 года Сергея Семёнова признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Спустя время защита обжаловала приговор, и апелляционная инстанция уменьшила срок до 3 лет и трёх месяцев колонии общего режима.
В январе 2018 года Семёнов оказался на свободе, так как статью заменили более мягким видом наказания.
Диана Шурыгина на «Пусть говорят»
История Дианы Шурыгиной вышла в эфир передачи «Пусть говорят» 31 января 2017 года. В студию пришла сама героиня истории, которая рассказала подробности той вечеринки, а ее высказывания вскоре разлетелись на «крылатые фразы».
«На донышке», — сказала Шурыгина в эфире ток-шоу.
Позже эта фраза и жест стали знаменитыми, превратившись в мем.
Сергей Семёнов в эфир студии «выходил» дистанционно — на тот момент он уже находился в местах лишения свободы. Стоит отметить, что гости студии, а затем и пользователи сети не поверили в правдивость показаний Дианы Шурыгиной.
В результате выпуск «В разгар вечеринки» шоу «Пусть говорят» начал расходиться по интернету. За неделю его увидело более 9 млн человек, а через месяц он достиг отметки в 15 млн. Подростки активно обсуждали не только саму историю, но и поведение героини истории.
Путь Дианы Шурыгиной к славе
После программы Диана Шурыгина стала одной из самых обсуждаемых персон России. На ее соцсети за месяц подписались млн человек, а на канал YouTube — 50 тысяч.
Из-за шоу люди разделились на два лагеря. Одни верили Диане, а другие встали на сторону Сергея из-за вызывающего образа и поведения девушки. Поскольку резонанс не стихал, Первый канал выпустил еще несколько передач про ситуацию Шурыгиной, где рассматривали не только само изнасилование, но и шумиху вокруг этой истории.
Однако после первого эфира в адрес Шурыгиной и ее родителей начали поступать угрозы от пользователей соцсетей — все закончилось тем, что на мать напали на улице, а на машине отца прокололи колеса. Диану хоть и начали «терроризировать» в интернете, но, тем не менее, программа принесла ей популярность: она стала сотрудничать с блогерами, дизайнерами и режиссерами.
Однако из-за большого внимания Шурыгина оказалась в психбольнице, а ее семье пришлось перебраться из Ульяновска в Москву. Из-за общественного осуждения жизнь в провинции казалась для семьи Дианы невозможной, но и в столице не все было гладко. На фоне тяжелого эмоционального состояния Шурыгина пристрастилась к психотропным веществам. Из-за злоупотребления препаратами она снова угодила в больницу, но в рехабе ей помогли избавиться от зависимости.
Примечательно, что отец Дианы не смог трудоустроиться в Москве из-за дурной репутации их семьи. Сама девушка некоторое время подрабатывала баристой в кофейне.
Личная жизнь Дианы Шурыгиной
Осенью 2017 года Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Андрея Шлягина. Родители с обеих сторон одобрили такой союз. По словам мамы Шурыгиной, мужчина не поддался общественному влиянию и не замечал ничего плохого в Диане. Разница в возрасте у пары составила девять лет.
Брак просуществовал лишь два года. Сначала Диана обвиняла супруга в неверности, однако вскоре стало известно, что это Шурыгина изменяла Андреею с программистом, трейдером и миллионером Денисом Ребровым.
Роман Дианы с миллионером тоже долго не просуществовал. Пара быстро рассталась из-за разногласий.
В феврале 2025 года стало известно, что Диана Шурыгина выйдет замуж за предпринимателя Святослава Гусева. Согласно информации Super, мужчина занимается криптобизнесом. Однако у него есть долги. К примеру, кредитная задолженность Гусева составляет более 2 млн рублей.
Весной этого года предприниматель сообщил в беседе с VOICE, что расторг помолвку с Шурыгиной. По его словам, у них были проблемы в отношениях. Бизнесмен заявил, что стал инициатором разрыва.
«Мы такие бывшие, которые могут сойтись в любой момент. У нас не было жестких причин — никто никого не избил, не изменил, не предал, не обманул. Не было ничего такого, чтобы отложилось в голове наверняка. У нас, скорее, история о том, что мы характерами не притерлись, кто-то из нас, возможно, ожидал несколько другого формата отношений», — поделился он.
Святослав признался, что хотел завести детей с Дианой. Они предпринимали попытки с осени 2024 года, но ничего не вышло.
Как Диана Шурыгина живет сейчас
Ранее Диана Шурыгина проживала на Мальдивах, где зарабатывала на жизнь тем, что продавала свои интимные фотографии в интернете. На снимках Диана уделяла особое внимание своей груди, которую она увеличила с помощью пластической операции.
Примечательно, что Сергея Семёнова она давно простила.
«Девчонки меня поймут, каково быть в компании самой симпатичной. У нас с ним действительно сначала возникла симпатия. У меня до этого были ухажеры, но никто не позволял себе пальцем до меня дотронуться. Я никогда не говорила, что Сережа — маньяк и убивал меня», — рассказывала Шурыгина.
В 2024-м Диана Шурыгина после долгого перерыва вернулась в социальные сети. На какое-то время она даже перестала заниматься продажей пикантного контента. Однако сегодня Шурыгина возобновила привычную деятельность. В личном блоге девушка не только рассказывает о жизни, но и продает фото и видео эротического характера.