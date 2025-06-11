Вышла замуж за друга бывшего и не собиралась быть актрисой: Евгении Крюковой 54 года, какую личную трагедию она пережила
11 июня актрисе Евгении Крюковой исполняется 54 года. За её плечами — насыщенная творческая биография, десятки ролей в кино и театре, а также сложный путь в личной жизни. Сегодня она счастлива в венчанном браке с бизнесменом Сергеем Гляделкиным, но до этого ей пришлось пережить разочарования, измены и утрату. Подробнее о биографии артистки расскажет «Радио 1».
Детство и начало творческого путиЕвгения Крюкова родилась 11 июня 1971 года в Москве в семье инженеров. Однако в её роду были и творческие личности — дедушка увлекался живописью и часто изображал на своих картинах бабушку, заменяя её лицо настоящими фотографиями, считая, что не сможет передать кистью всю её красоту. В семь лет Евгения пережила развод родителей. Несмотря на это, отец активно участвовал в её жизни — каждое лето они проводили вместе в Карелии, где он учил дочь управлять яхтой.
С ранних лет Крюкова проявляла художественные способности и планировала стать архитектором. Она поступила в архитектурный институт, но судьбоносная встреча с представителем театра изменила её профессиональную траекторию.
Начало актёрской карьерыПервый кинематографический опыт Крюкова получила в дипломном спектакле театрального училища имени Щепкина. Её заметили и пригласили на съёмки, которые совпали с поступлением в театральный вуз. В результате ей пришлось на год отложить учёбу, но уже в 1990 году она стала студенткой ГИТИСа. Тогда же вышел её дебютный фильм — «Ванька-встанька».
В начале 90-х Крюкова снялась в нескольких заметных проектах, в том числе в фильмах «Секс и перестройка», «Цареубийца», «Русский роман». Настоящую известность ей принесла роль Юлии Бероевой в сериале «Петербургские тайны». В дальнейшем актриса старалась избегать амплуа «кисейной барышни», пробуя себя в самых разных жанрах — от детектива до комедии. В её фильмографии более 40 работ, среди которых «Анна Каренина», «Купи меня», «Формула мести» и «Ключ от спальни». Несмотря на большой багаж ролей, сама Евгения считает, что главная работа ещё впереди.
Личные жизнь Евгении Крюковой: от романтики до трагедииПервые серьёзные отношения Евгении начались с актёром Михаилом Жуковым. Он ввёл её в театральную среду и сделал предложение, которое Крюкова, впрочем, не приняла, осознав, что не готова к браку. По её словам, между ними не было настоящего понимания. Следующим избранником стал коллега по театру Андрей Сергеев. Этот союз был эмоционально сложным — актриса чувствовала, что партнёр держит её на дистанции. В это же время она познакомилась с бизнесменом Александром Каревым, который проявил к ней интерес.
Когда Сергеев осознал, что может потерять Крюкову, он сделал ей предложение. Актриса, несмотря на сомнения, согласилась. Однако спустя три недели подала на развод, поняв, что этот шаг был ошибкой.
Семья и материнство
Александр Карев продолжал добиваться расположения Евгении, и спустя два года они стали парой. У них родилась дочь Евдокия. Но с годами отношения охладели — Крюкова чувствовала, что партнёр утратил интерес и воспринимал её как должное.
По словам режиссёра Георгия Юнгвальда-Хилькевича, близкого к семье, Карев пренебрегал заботой и временем, которое проводил с женой. Это в конечном итоге привело к разрыву.
После расставания с Каревым актриса вступила в отношения с бизнесменом Михаилом Рудяком. Этот союз они скрывали от публики, однако в светских кругах знали: пара жила вместе, и у них были серьёзные планы на будущее. Вскоре должна была состояться регистрация брака. Однако в 2007 году Рудяк неожиданно скончался от менингита. По мнению близких, его здоровье ухудшилось из-за аварии на снегоходе в 2000 году. Крюкова тяжело пережила утрату — Рудяк умер у неё на руках.
Новая глава: обретённое счастьеВ сложный период рядом с Евгенией оказался близкий друг покойного Михаила — бизнесмен Сергей Гляделкин. Он не пытался завоевать сердце актрисы, просто был рядом — внимательный, надёжный, искренне влюблённый. Позже у пары родился сын Михаил. Венчание состоялось, но официальную регистрацию они не проводили. Гляделкин поддержал Евгению и в её творческих начинаниях — она основала собственный бренд, выпускающий одежду, сервизы и украшения ручной работы.
После череды сложных отношений Евгения Крюкова нашла гармонию и поддержку в лице своего нынешнего избранника. Она признаётся: не жалеет ни об одной прожитой секунде.
«Если бы всего этого не случилось, я бы не была такой, какая сейчас. Не было бы, наверное, рядом человека, с которым я хочу прожить всю жизнь. Поэтому я ничего бы не меняла, не жалею ни об одной секунде», — говорит актриса.