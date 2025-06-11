11 июня 2025, 16:02

Евгения Крюкова (фото: Instagram* / evgeniyakrukovaofficial)

11 июня актрисе Евгении Крюковой исполняется 54 года. За её плечами — насыщенная творческая биография, десятки ролей в кино и театре, а также сложный путь в личной жизни. Сегодня она счастлива в венчанном браке с бизнесменом Сергеем Гляделкиным, но до этого ей пришлось пережить разочарования, измены и утрату. Подробнее о биографии артистки ​расскажет «Радио 1».





Содержание Детство и начало творческого пути Начало актёрской карьеры Личные жизнь Евгении Крюковой: от романтики до трагедии Семья и материнство Новая глава: обретённое счастье

Детство и начало творческого пути

Начало актёрской карьеры

Евгения Крюкова (фото: Instagram* / evgeniyakrukovaofficial)



Личные жизнь Евгении Крюковой: от романтики до трагедии

Семья и материнство

Евгения Крюкова (фото: Instagram* / evgeniyakrukovaofficial)



Новая глава: обретённое счастье

Евгения Крюкова с супругом (фото: Instagram* / evgeniyakrukovaofficial)



«Если бы всего этого не случилось, я бы не была такой, какая сейчас. Не было бы, наверное, рядом человека, с которым я хочу прожить всю жизнь. Поэтому я ничего бы не меняла, не жалею ни об одной секунде», — говорит актриса.