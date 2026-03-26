Абьюз, репетиция улыбки для мужа и 13 лет бездетства: как одно скандальное интервью разрушило миф об идеальном браке Макарских
Антон и Виктория Макарские уже больше четверти века считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Совместные проекты, гастроли, съёмки — внешне их союз выглядит безупречным. Однако старое интервью в программе Юлии Меньшовой заставило публику взглянуть на эту историю иначе. Рассказ Антона о том, как он контролировал финансы жены, запрещал ей общаться с подругами и даже диктовал правила макияжа, сегодня вызывает совсем другие эмоции, чем в момент выхода эфира. Какой сценарий отношений скрывался за фасадом образцовой семьи и почему этот брак продержался 25 лет, расскажет «Радио 1».
Почему родные были против этого бракаАнтон и Виктория Макарские познакомились в 1999 году на кастинге мюзикла «Метро». Малоизвестный на тот момент актёр Антон Макарский среди множества девушек обратил внимание на яркую блондинку в мини-юбке и на каблуках — Викторию Морозову. Позже они признаются, что влюбились друг в друга с первого взгляда. Интересно, что Виктория тогда была намного успешнее Антона: выпускница ГИТИСа, она уже имела опыт работы в музыкальных проектах и нужные знакомства в шоу-бизнесе.
В мюзикл её пригласила сама продюсер Катерина Гечмен-Вальдек. Макарский же в то время жил случайными заработками, снимал дешёвое жиль и только искал свой путь. Близкие Виктории отговаривали ее от этих отношений. Дело было не только в финансовых трудностях Антона — слишком уж разными людьми они оказались. В его речи все отчетливее звучали командные интонации, а Виктории в этом союзе отводилась роль молчаливой спутницы, готовой во всем подчиняться.Тем не менее, вопреки всем предостережениям, спустя год после знакомства пара обвенчалась в церкви. На церемонию пригласили практически всю труппу мюзикла «Метро». Официально брак зарегистрировали только через три года, а вместо традиционного свадебного путешествия молодожены отправились во Францию на съёмки культового шоу «Форт Боярд».
Как Виктория удерживала брак и ждала детей 13 летБлагодаря браку карьера Антона стремительно пошла в гору: он получил роли в кино и сериалах, а участие в мюзикле «Нотр-Дам де Пари» сделало его настоящей звездой. Виктория же, к удивлению многих, оставила профессиональную деятельность.
Но чем выше взлетал Антон, тем больше испытаний выпадало на долю их семьи. Ходили слухи, что Макарский не раз уходил от жены, но Виктория каждый раз возвращала его, руководствуясь тем, что они венчаны и должны быть вместе до конца. Ситуацию осложняло и отсутствие детей. Она долго не могла забеременеть, пережила несколько неудачных попыток ЭКО и вместо поддержки слышала только упреки. Несмотря на череду неудач и отчаяние, пара не переставала верить в чудо — и оно случилось. Долгожданные дети — дочь Мария и сын Иван — появились спустя 13 лет. Сама Макарская позже рассказывала, что родила без врачебного вмешательства. С рождением детей интерес к паре многократно вырос. Макарские получили множество приглашений на телевидение, включая программу Юлии Меньшовой, где ведущая предложила паре принять участие в откровенной беседе.
Скандальное интервью Макарских 2014 года: что потрясло зрителейИнтервью, вышедшее в 2014 году, зрители до сих пор вспоминают с чувством недоумения. Главный вопрос, который не даёт покоя всем, кто увидел ту историю: как можно было существовать в подобных условиях годами и ни разу не убежать? Уже в первые минуты интервью стало ясно, кто в семье главный. Антон без тени смущения перебивал супругу, осаживал её, постоянно делал замечания. Но по-настоящему жуткие подробности открылись за кадром. Перед началом съёмок он своими руками стёр с губ Виктории помаду.
Объяснил просто: никто не вправе красить губы его жене, если его нет рядом. К косметике он относился как к ненужной роскоши, а если уж приходилось её покупать — то только самую дешёвую. Когда Виктория несмело заметила, что у неё аллергия на такие средства, муж лишь расхохотался ей в лицо.
А дальше — ситуация только усугублялась. За годы брака Антон отвадил от жены всех подруг. Боялся, что те могут на нее дурно повлиять. Телефонные разговоры он держал под личным контролем, тщательно отслеживая, с кем и о чем беседует супруга. Электронная почта у них была общей — так, по его словам, надежнее, чтобы исключить любую тайную переписку. А в Викину сумку он заглядывал регулярно: вдруг там обнаружится что-то, способное выдать ее секреты. Сама Виктория, объяснила происходящее просто: «он страшно ревнив». А вот у Юлии Меньшовой, ведущей, которую сложно чем-то удивить, эти признания вызвали искренний шок.
«И как только можно выдерживать такое?» — задала она прямой вопрос.
Последовавший ответ оказался не менее ошеломляющим. Виктория призналась, что воспринимает мужа как охотника, охраняющего свою добычу. А добыча эта — она сама. На этом странности не заканчивались. Сама Виктория признавалась, что в их доме во время ссор нередко летала мебель. Антон в гневе сметал всё на своем пути. Однажды, после очередной бурной размолвки, он уселся напротив жены и ледяным тоном выдал: «Как я вообще с тобой живу? Ты мне совершенно чужая». С этими словами мужчина развернулся и спокойно отправился спать, оставив супругу одну в гостиной. На столе стоял приготовленный ужин, который она с таким нетерпением ждала, чтобы разделить его с ним.
От «весёлой вдовы» до любовницы в Дубае: почему общество возненавидело 77-летнюю Поргину за право на личное счастье после Караченцова
Защищала семью или оправдывала абьюз: к чему призывала Макарская
Прошло уже более одиннадцати лет с момента выхода интервью Макарских в программе Юлии Меньшовой, но зрители по-прежнему возвращаются к нему. В прошлом году интерес вспыхнул с новой силой: в комментариях к Виктории появилось множество соболезнований и призывов оставить мужа. Но актриса решительно пресекла этот порыв. Она записала видео, где максимально жёстко разложила всё по полочкам. По её словам, она вовсе не жертва.
«Я не изуродована, не лежу в реанимации и не прячу синяки под темными очками. Антон не пьет, мы не разводимся, в психушку меня никто не сдавал», — отрезала она, глядя в камеру.Как подчеркнула Макарская, их семья живёт по церковными канонам, чтит традиции и регулярно бывает в храме. Она напомнила, что вместе с мужем они преодолели немало испытаний, особенно на пути к родительству. В подтверждение своих слов актриса опубликовала видео с недавнего концерта: на кадрах она выступает на сцене, а Антон, находясь за кулисами, наблюдает за ней с явным восхищением.
Помимо этого, Макарская дала несколько советов женщинам. Она считает, что о муже нельзя отзываться плохо ни при каких обстоятельствах. А если подобное всё же произошло — следует подойти, попросить прощения и признать свою неправоту. Кроме того, актриса советует женщинам тщательно контролировать мимику: перед разговором с мужем стоит отрепетировать улыбку перед зеркалом — как перед селфи. Любое недовольство не должно проявляться ни на лице, ни в голосе.
Прежде чем что-то попросить, по мнению Виктории, тоже требуется предварительная подготовка: сначала супруга надо накормить, окружить лаской и лишь затем излагать просьбу. И непременно похвалить — подчеркнуть, какой он гений и насколько верное решение принял.