«Это очень будоражит»: Как Валерии и Пригожину удалось сохранить любовь

25 марта 2026, 17:15

ОСН: Пригожин рассказал, как они с Валерией сохранили любовь

Валерия и Иосиф Пригожины (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что спустя более 20 лет совместной жизни по-прежнему испытывает сильные чувства к певице Валерии.





Как пишет Общественная Служба Новостей, по словам собеседника, секрет их крепких отношений в том, что за годы брака они не перестали открывать друг друга с новых сторон. Пригожин отметил, что Валерия остается для него «женщиной-загадкой», которую невозможно узнать до конца.





«Поэтому это очень будоражит, и я с каждым разом все сильнее в нее влюбляюсь. Как пацан влюблен в нее», — произнес муж исполнительницы.