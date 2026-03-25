«Пусть тебе будет хорошо!»: Муж Виктории Толстогановой показал ее снимок без макияжа в особый день — фото

Муж Виктории Толстогановой показал ее снимок без макияжа в 54-й день рождения
В день 54-летия Виктории Толстогановой её супруг Алексей Агранович поделился в личном блоге редким снимком актрисы без макияжа.
Судя по кадру, фото сделали во время семейного отдыха у моря. Отношения пары долгое время оставались вне публичного внимания. Их сын Иван родился в 2011 году, однако имя его отца стало известно только спустя год. До этого многие полагали, что ребёнок появился в браке Толстогановой с актёром Андреем Кузичевым.
«Любимая, пусть и на этой планете тебе будет также хорошо! С днём рождения», — написал Агранович.
С первым мужем актриса прожила 15 лет. О расставании бывшие супруги предпочли не распространяться. В этом браке у них родились двое детей — 20-летняя Варвара и 17-летний Фёдор.