«Пусть тебе будет хорошо!»: Муж Виктории Толстогановой показал ее снимок без макияжа в особый день — фото

25 марта 2026, 18:52

Муж Виктории Толстогановой показал ее снимок без макияжа в 54-й день рождения

Виктория Толстоганова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В день 54-летия Виктории Толстогановой её супруг Алексей Агранович поделился в личном блоге редким снимком актрисы без макияжа.





Судя по кадру, фото сделали во время семейного отдыха у моря. Отношения пары долгое время оставались вне публичного внимания. Их сын Иван родился в 2011 году, однако имя его отца стало известно только спустя год. До этого многие полагали, что ребёнок появился в браке Толстогановой с актёром Андреем Кузичевым.





«Любимая, пусть и на этой планете тебе будет также хорошо! С днём рождения», — написал Агранович.