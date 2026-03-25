«Семь грыж»: Сарику Андреасяну понадобилась операция
Режиссеру Сарику Андреасяну понадобилась операция на позвоночнике
Жена режиссёра Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, рассказала в личном блоге, что ему понадобилась операция на позвоночнике. По её словам, одна из грыж сдавила нерв, из-за чего режиссёр испытывал сильнейшую боль.
Лиза также опубликовала сообщение от супруга, в котором он объяснил своё состояние. Судя по публикациям артистки, сейчас режиссёр находится на операции, а сама Моряк, которая ждёт ребёнка, остаётся дома в ожидании новостей от врачей.
«У меня семь грыж в шее. Одна грыжа сдавила нерв так, что мне ничего не поможет. Завтра разрежут и грыжу уберут», — говорит Сарик.Ранее культурный деятель начал работу над фильмом о фигуристе Романе Костомарове. Главную роль в картине исполнит Кирилл Зайцев, а образ Оксаны Домниной на экране воплотит Анна Снаткина. Режиссёр намеревается показать историю спортсмена максимально честно и достоверно, а к созданию ленты привлекли и самого Костомарова.