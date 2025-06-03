Абьюзивные отношения с Аршавиным, карьера на ТВ и планы по рождению четвертого ребенка. Юлии Барановской — 45 лет
Сегодня, 3 июня, одна из самых востребованных телеведущих страны Юлия Барановская отмечает свой 45-летний юбилей. Девушка впервые предстала перед публикой в качестве спутницы известного футболиста Андрея Аршавина. После за громким расставанием пары следила едва ли не вся страна, Аршавин оставил Барановскую с тремя детьми, алименты на которых она добивалась через многочисленные суды. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство теледивы
Юлия Барановская появилась на свет 3 июня 1980 года в городе на Неве. Её отец был инженером, а мать — учителем в школе. С ранних лет Юлия проявляла себя как старательная ученица, воспитанная, исполнительная и ответственная девочка. Эти качества впоследствии она пронесет через всю жизнь.
В старших классах Барановская стала задумываться о профессии журналиста, однако мама посоветовала ей пойти учиться на более серьёзную специальность. Так Юлия начала обучение на факультете менеджмента в Институте аэрокосмического приборостроения, но получить диплом не получилось по семейным обстоятельствам.
Отношения с Аршавиным
В 2003 году Юлия Барановская, прогуливаясь с подругой по Невскому проспекту, встретила молодого и многообещающего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина. Романтические отношения пары развивались с невероятной скоростью, и уже через месяц они начали жить вместе. Стоит отметить, что тогда избранник Барановской был далеко не обеспеченной звездой футбола, и вероятность его стремительного карьерного роста не лежала на поверхности.
В 2005 году Юлия Барановская родила первенца Артема, бросила институт и все свое время начала посвящать семье. К этому времени карьера Аршавина в футболе набирала обороты. В семье появился хороший доход, и нужды в выходе на работу у Барановской не было. В 2008 у пары родилась дочка Яна, а в 2009 году Аршавину предложили выгодный контракт с лондонским «Арсеналом», и семья переехала в Великобританию.
В Лондоне отношения в паре начали охладевать день ото дня. Спортсмен пропадал целыми днями на тренировках, а Юлия всю себя посвящала детям. В 2012 Барановская узнала о своей третьей беременности и тогда же получила известие о завершении контракта Аршавина и необходимости скорого переезда обратно в Россию.
Бросить всё и перебраться одним днем в другую страну у беременной Барановской не получилось. Андрей уехал, а она еще какое-то время улаживала дела в Лондоне и подготавливала детей к переезду. Вернувшись на родину, Юлия узнала об измене спортсмена. Аршавин в Петербурге завел отношения с замужней моделью Алисой Казьминой и, не дожидаясь рождения третьего ребенка, разорвал отношения с Барановской.
После рождения третьего ребенка Юлия была готова простить Андрея и попытаться сохранить семью, однако он стал проявлять к ней далеко не лучшие свои качества. Аршавин мог возвращаться домой в состоянии алкогольного опьянения, проявлять агрессию, поднимать руку на мать своих детей, а в одном случае даже изнасиловал её в автомобиле.
«Тогда я поняла, что это конец. Я буду жить под тотальным контролем, и пока я в чулочках с подносом буду обслуживать Андрея, не выходя из дома без его ведома, у меня все будет. И это самое все у меня будут забирать при малейшем признаке неподчинения, при малейшем движении брови на смс, которое придет Андрею. Ему очень удобно было бы так жить, а я сойду с ума. Я себя не соберу. Я не подписывалась быть любовницей и не собиралась играть в игры по чужим правилам, которые мне противны», — писала Юлия в своей книге.
Карьера на ТВ
Остаться без денег, преданной и с тремя маленькими детьми на руках было страшно, но Юлия Барановская сделала этот шаг. Мать троих была готова устроиться на любую работу, но на одном из закрытых мероприятий она встретила продюсера Петра Шекшеева. Именно он помог Барановской пробиться на телевидение.
В 2014 году Юлия Барановская начала карьеру на российском телевидении. Сначала она появилась на ТНТ как эксперт по отношениям в программе «Чего хотят мужчины». В мае того же года на «России 1» стартовало ток-шоу «Девчата», где ведущими стали Юлия Барановская, Ольга Шелест, Тутта Ларсен, Алла Довлатова и Рита Митрофанова.
В июне 2014 года Юлия стала ведущей программы «Перезагрузка» на ТНТ, сменив Екатерину Веселкову. Она работала там до апреля 2016 года. А в сентябре 2014-го Барановская присоединилась к «Первому каналу» как ведущая ток-шоу «Мужское/Женское», где её партнёром был Александр Гордон.
Суды за алименты
Немного придя в себя после сложного расставания, Юлия Барановская решилась на изматывающие суды за алименты. Спортсмен, чья карьера была на грани краха, уклонялся от своих юридических обязательств и не проявлял интереса к жизни своих детей.
В ходе судебных разбирательств было принято решение в пользу Барановской, Аршавин был обязан выплачивать половину своего дохода в пользу детей. До 2020 года сумма составляла 5 миллионов рублей в месяц, но после завершения карьеры Аршавина она была снижена до 900 тысяч рублей на каждого ребёнка.
Юлия Барановская сейчас
У Юлии после расставания с Аршавиным все хорошо сложилось в жизни. Она успешно строит карьеру на телевидении, её знают и любят зрители. Телеведущая не связала себя узами брака, хотя ей часто приписывают романтические отношения с известными людьми. Она не даёт комментариев по этому поводу. Буквально на днях Юлия Барановская заявила, что хочет стать мамой в четвертый раз.
В социальных сетях, отвечая на вопрос подписчика о её планах на пополнение в семье, Барановская написала:
«Очень хочу. И вот только утром была у врача, сказал — рожайте».
В сфере личных отношений Барановская предпочитает не делиться подробностями своей жизни с широкой публикой.