03 июня 2025, 12:52

Юлия Барановская (Фото: Instagram* @baranovskaya_tv)

Сегодня, 3 июня, одна из самых востребованных телеведущих страны Юлия Барановская отмечает свой 45-летний юбилей. Девушка впервые предстала перед публикой в качестве спутницы известного футболиста Андрея Аршавина. После за громким расставанием пары следила едва ли не вся страна, Аршавин оставил Барановскую с тремя детьми, алименты на которых она добивалась через многочисленные суды. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство теледивы Отношения с Аршавиным Карьера на ТВ Суды за алименты Юлия Барановская сейчас



Детство теледивы

Отношения с Аршавиным

Юлия Барановская (Фото: Instagram* @baranovskaya_tv)



«Тогда я поняла, что это конец. Я буду жить под тотальным контролем, и пока я в чулочках с подносом буду обслуживать Андрея, не выходя из дома без его ведома, у меня все будет. И это самое все у меня будут забирать при малейшем признаке неподчинения, при малейшем движении брови на смс, которое придет Андрею. Ему очень удобно было бы так жить, а я сойду с ума. Я себя не соберу. Я не подписывалась быть любовницей и не собиралась играть в игры по чужим правилам, которые мне противны», — писала Юлия в своей книге.

Карьера на ТВ

Юлия Барановская (Фото: Instagram* @baranovskaya_tv)



Суды за алименты

Юлия Барановская (Фото: Instagram* @baranovskaya_tv)



Юлия Барановская сейчас

Юлия Барановская с детьми Яной, Артёмом и Арсением (Фото: Instagram* @baranovskaya_tv)



«Очень хочу. И вот только утром была у врача, сказал — рожайте».