Тайная свадьба и намёк на беременность: личная жизнь Мирославы Карпович. Что известно о её романах с Прилучным, Кридом и Венесом?
Мирослава Карпович неожиданно объявила о замужестве и показала кадры из ЗАГСа, однако личность супруга предпочла скрыть. Новость стала настоящей сенсацией, ведь личная жизнь звезды «Папиных дочек» годами обрастала слухами и скандальными обсуждениями, а самым резонансным до сих пор остается ее роман с Павлом Прилучным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Биография Мирославы Карпович: детство, творчество и карьера
Мирослава Карпович родилась 1 марта 1986 года в Запорожской области Украины в семье медработников. Будущая актриса росла вместе с братом и сестрой, занималась танцами, а после переезда семьи в Москву начала строить карьеру в модельном бизнесе и учиться актерскому мастерству.
Широкую известность Карпович получила благодаря роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки». Позже она активно работала в театре, снималась в кино и телевизионных проектах, а спустя годы вернулась к своей знаменитой роли в продолжении популярного ситкома.
Личная жизнь актрисы: романы с Кридом, Лазаревым и Венесом
Несмотря на популярность, Мирослава Карпович всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз. При этом недостатка в поклонниках у актрисы никогда не было.
Во время съемок «Папиных дочек» ей приписывали роман с коллегой Филиппом Бледным, сыгравшим Веника. Однако сама артистка уверяла, что их связывает исключительно дружба.
В разное время в центре внимания оказывались и другие предполагаемые избранники звезды. После совместной фотосессии поклонники заговорили о возможном романе с Сергеем Лазаревым, а позже в прессе появились сообщения о близких отношениях Карпович и Егора Крида. Сообщалось, что музыкант посвящал актрисе песни и буквально засыпал ее знаками внимания, несмотря на девятилетнюю разницу в возрасте.
Не меньше обсуждений вызвали и слухи о возможном романе актрисы с Аристархом Венесом. Поклонники были уверены, что между артистами вспыхнули чувства, однако сами они подобные разговоры предпочли не комментировать.
Кроме того, Карпович рассказывала, что пользовалась вниманием состоятельных мужчин. Один из бизнесменов был готов сделать ей предложение, несмотря на собственный брак, однако Мирослава отказалась от таких отношений. Актриса неоднократно подчеркивала, что считает неправильным связывать жизнь с семейным человеком.
При этом звезда признавалась, что переживала и личные разочарования. По словам Карпович, в ее жизни был мужчина, который использовал ее «в качестве запасного аэродрома».
Но все эти романы, слухи и предположения меркнут на фоне отношений, которые годами обсуждала вся страна. Именно роман Мирославы Карпович с Павлом Прилучным превратился в одну из самых громких тем российского шоу-бизнеса и вызвал ожесточенные споры среди поклонников.
Самая обсуждаемая история: роман Мирославы Карпович и Павла Прилучного
Летом 2020 года актеров заметили вместе на прогулке по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. В тот период Павел Прилучный только переживал развод с Агатой Муцениеце, поэтому появление рядом с ним звезды «Папиных дочек» моментально вызвало бурное обсуждение в Сети.
Вскоре появились фотографии совместного отдыха актеров в Крыму. Позже стало известно, что Мирослава познакомилась с детьми Павла от брака с Муцениеце и смогла найти с ними общий язык.
Весной 2021 года после вечеринки по случаю завершения съемок сериала «В клетке — 2» актеры уже не скрывали своего общения. Прилучный признавался, что его особенно восхищает отношение Карпович к благотворительности и помощи больным детям.
Тем временем вокруг пары разгорались все новые споры. Мирославу называли «разлучницей», обсуждали каждый ее шаг и внимательно следили за развитием отношений.
Сам Павел спустя время говорил:
«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько грязи писали».
Сама Мирослава также неоднократно вставала на защиту актера:
«На меня никто никогда в жизни руку не поднимал, слава Богу. Дай Боже, чтобы так было с каждой. У меня с этим все в порядке. Извините, возможно, вы посчитаете меня грубой, но самое неприятное — отношение людей, которые не знают, что действительно происходит в моей жизни, их обсуждение в прессе… Павел — прекрасный человек. История не про него, а про народ. Люди верят в то, во что хотят, во что их заставляют верить».
Мирослава Карпович после расставания с Прилучным
Летом 2022 года СМИ начали писать уже о новой избраннице Прилучного — актрисе Зепюр Брутян. Вскоре появились кадры свадьбы актеров, а роман Мирославы и Павла остался в прошлом.
После расставания Карпович практически перестала обсуждать личную жизнь. Поклонники лишь обращали внимание на философские публикации в ее социальных сетях и пытались понять, как звезда переживает непростой период.
Позже Павел поблагодарил Мирославу за все и назвал ее прекрасным человеком. А сама актриса предпочла сосредоточиться на работе и не комментировать происходящее.
Известно лишь, что в начале 2023 года Карпович призналась: новогодние праздники она провела в компании любимого мужчины и его семьи. Тогда же артистка впервые отметила, что ее избранник не имеет отношения к актерской профессии.
Фейковая свадьба с коллегой
Весной 2026 года вокруг имени Мирославы вновь вспыхнул ажиотаж. В Сети распространилась публикация, согласно которой актриса якобы собирается выйти замуж за коллегу Евгения Банифатова после завершения гастролей спектакля «Мастер и Маргарита».
Новость быстро разлетелась по таблоидам. Фото сопровождалось подписью о предстоящей свадьбе артистов, однако вскоре выяснилось, что публикация является фейком.
Примечательно, что в аккаунте самой Карпович такого сообщения не было. Актриса оперативно отреагировала на слухи и коротко дала понять, что история не имеет отношения к действительности.
Тайная свадьба и намёк на беременность
Но спустя всего несколько месяцев выяснилось, что разговоры о скором замужестве были не так уж далеки от истины.
1 июня 2026 года Мирослава Карпович опубликовала свадебные фотографии и сообщила, что официально стала женой. Торжество прошло без лишнего шума, а в ЗАГС актриса пришла в легком светлом платье и кроссовках.
Судя по опубликованным кадрам, на церемонии присутствовали только самые близкие люди. Поклонники смогли увидеть маму артистки, однако личность супруга Мирослава решила пока не раскрывать.
«Мама, семья, жена. Люблю вас! Для особо любопытных: муж — не артист!», — подписала пост актриса.
Новость вызвала бурную реакцию подписчиков.
«Ого, какие новости! Поздравляем!»; «Будь счастлива, дорогая!»; «Красотка!»; «Ты прекрасна!»; «Кто же он, твой волшебник?!»; «Мира просто расцвела!»; «Что за девушка!»; «Наконец-то!»; «Покажи нам своего мачо!» — пишут поклонники.
Пока имя супруга остается тайной, а поклонники продолжают строить догадки о личности избранника актрисы. К тому же, интрига на этом не заканчивается, потому что на одном из снимков Карпович нежно положила руку на живот. Надеемся, что в скором времени актриса не только покажет своего спутника, но и обрадует новостью о пополнении в новоиспечённой семье.