Адвокат назвал условие, при котором Виктория Боня сможет избежать наказания по делу о пропаганде наркотиков

05 июня 2025, 13:41

Адвокат Воропаев: Боне нужно доказать свою непричастность к пропаганде наркотиков

Виктория Боня (Фото: телеграм-канал @v_bonya)

Известная телеведущая и блогер Виктория Боня оказалась под угрозой штрафа из-за обвинений в пропаганде наркотиков. Сама телеведущая утверждает, что у нее украли домен и начали использовать для рекламы запрещенных веществ. С такой позицией она хочет выйти в суд и отстоять свое честное имя.





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что суд — это сложный процесс, и любой довод, на который опирается сторона, должен быть доказан.





«Чтобы избежать ответственности, Боне необходимо доказать факт того, что домен выбыл из ее владения на момент распространения запрещенной рекламы. Эту информацию можно запросить у регистратора. Так же можно получить эту информацию с устройства, где был доступ и публиковались материалы, а потом установить, принадлежит ли это Виктории Боне», — объяснил адвокат.

«В противном случае привлечение к административной ответственности более чем реально с взысканием штрафа. Ажиотаж вокруг этой новости может быть связан с медийностью Бони, а людям всегда хотелось хлеба и зрелищ», — заключил Воропаев.