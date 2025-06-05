«Такой же истеричный, как она»: экс-возлюбленный Бородиной заявил, что ее ждет развод

05 июня 2025, 11:38

Экс-возлюбленный Бородиной заявил, что ее ждет развод с Сердюковым

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Инстаграм*/borodylia)

Бывший возлюбленный Ксении Бородиной, 45-летний адвокат Михаил Терехин, высказался об ее третьем браке с блогером Николаем Сердюковым. Он считает, что этот союз обречен на провал. Об этом сообщает NEWS.ru.







«Я рад за Ксюшу. Мне нравится Николай. Он в какой-то мере такой же истеричный, как она. Они стоят друг друга. Но я считаю, такой брак обречен. Они слишком много времени проводят вместе, как будто не расстаются», — заявил экс-участник реалити-шоу «Дом-2».