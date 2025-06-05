«Такой же истеричный, как она»: экс-возлюбленный Бородиной заявил, что ее ждет развод

Экс-возлюбленный Бородиной заявил, что ее ждет развод с Сердюковым
Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Инстаграм*/borodylia)

Бывший возлюбленный Ксении Бородиной, 45-летний адвокат Михаил Терехин, высказался об ее третьем браке с блогером Николаем Сердюковым. Он считает, что этот союз обречен на провал. Об этом сообщает NEWS.ru.



«Я рад за Ксюшу. Мне нравится Николай. Он в какой-то мере такой же истеричный, как она. Они стоят друг друга. Но я считаю, такой брак обречен. Они слишком много времени проводят вместе, как будто не расстаются», — заявил экс-участник реалити-шоу «Дом-2».
Кроме того, по его мнению, чрезмерный контроль со стороны телеведущей может привести к очередному разводу. Также адвокат добавил, что из-за отсутствия доверия в отношениях партнеры могут начать изменять. К слову, прошлый брак Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым распался из-за его неверности.

Некоторые коллеги по шоу-бизнесу также выразили сомнения в прочности этого союза. К примеру, Виктория Боня заметила странное выражение лица Николая Сердюкова на свадебных фото. Май Абрикосов, напротив, поддержал выбор актрисы.

*запрещен в РФ
Лидия Пономарева

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