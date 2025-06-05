«Коля да Коля — не пинает мяч, не качает нефть»: Май Абрикосов объяснил скандал после свадьбы Бородиной и Сердюкова

05 июня 2025, 01:40

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов объяснил скандал после свадьбы Бородиной

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов (Роман Тертишный) объяснил скандал вокруг свадьбы Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Пара расписалась накануне, однако столкнулась с критикой в соцсетях. Абрикосов также пояснил слова Виктории Бони о выражении лица Николая, связав ее претензии с личной завистью.





Абрикосов дал в интервью изданию VOICE, в котором искренне порадовался за телеведущую Ксению Бородину, расписавшуюся с блогером Николаем Сердюковым в Барвихе. На Ксении во время торжества был стильный белый наряд, а Николай решил надеть классический темный костюм.





«Я искренне поздравляю Ксению Омарову и Николая Сердюкова со свадьбой. На шоу «Сокровища императора» они, по моему мнению, договорившись, набросили на себя флер скандальности. Возможно, поэтому народ настроен излишне критично к свадьбе. Я не вижу ничего плохого в ее третьем браке. В конце концов можно развестись, дорожку к ЗАГСу они знают», — поделился Май с VOICE.

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)



«Да хоть бы и была уже беременна, никто не осудит. Вообще, странно подвергать сомнению выбор Ксении. Им двоим уже не шестнадцать, каждое решение взвешивается», — заключил знакомый Бородины.



Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)



«Он просто не из виш-листа типажа мужчин Бони — не пинает мяч, не качает нефть. Коля да Коля. Боня всегда хотела стать ведущей «Дома-2», но не смогла. Поэтому всё, что касается Бородиной, Боню раздражает. И замужем Виктория не бывала ни разу, а тут просто калейдоскоп предложений руки и сердца», — рассуждал Абрикосов.