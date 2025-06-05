«Нам так проще»: Светлана Бондарчук объяснила, почему скрывает взрослую дочь с ДЦП
Светлана Бондарчук объяснила, почему скрывает 26-летнюю дочь с ДЦП
Светлана Бондарчук объяснила, почему скрывает от публики 26-летнюю дочь Варвару, которая родилась с детским церебральным параличом. В эфире шоу Саши Сулим звезда призналась, что это ее осознанный выбор. Об этом пишет интернет-издание «Страсти».
«Если мы решили об этом не говорить, не показывать, значит, нам так будет проще. <…> Надо понимать и уважать наш выбор», — подчеркнула телеведущая.По ее словам, несмотря на диагноз, Варвара никогда не была в пансионатах — всегда жила дома под присмотром родных и сиделок. Спустя время Бондарчук перестала делиться совместными фотографиями со своей дочерью и рассказывать о ней в социальных сетях. Светлана назвала себя закрытым человеком, отметив, что не намерена обсуждать то, что считает личным.
«Если ты публичная личность — это не значит, что ты обязан выставлять всю свою жизнь напоказ. Дайте нам право решать, чем мы хотим делиться», — пояснила она.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская