Адвокат оценила шансы Прилучного посадить Агату Муцениеце за клевету

29 июля 2025, 17:49

Адвокат Ярмуш: Прилучный не сможет завести уголовное дело о клевете на Муцениеце

Агата Муцениеце (Фото: телеграм-канал @AgataMucenieceLife)

Адвокат Павла Прилучного на крайнем заседании суда сказала, что на Агату Муцениеце было возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложных сведений. Актер сериала «Мажор», по словам его бывшей жены, чинил ей препятствия в общении с сыном и оказывал на него психологическое давление, настраивая против матери.





Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» заявила, что уголовное дело, вероятнее всего, не возбудят.





«Я считаю, что, скорее всего, дело о клевете не возбудят, потому что в заявлениях Агаты не содержится сведений, которые порочат Павла Прилучного и являются заведомо ложными, поскольку в семейной жизни у этой пары конфликты были часто», — сказала она.

«В 2020 году обе стороны были с разными обвинениями. То, что представитель Прилучного считает клеветой, не будет учитываться, потому что пять лет он не выступал с иском в суд в гражданско-правовом поле о защите чести и достоинства и не подавал заявление в полицию по рассмотрению дела о клевете. Сейчас 2025 год, и срок исковой давности исчерпан, то есть за 2020 год возбудить уголовное дело не получится», — заключила эксперт.