«Есть нюансы»: Беременная Агата Муцениеце неожиданно решила перенести свадьбу с Петром Дрангой
Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга перенесли долгожданную свадьбу с июля на начало августа. Решение связано с определенными нюансами, объяснил продюсер Сергей Дворцов. Об изменении даты бракосочетания пары он рассказал в беседе с aif.ru.
Еще в мае Дранга сделал Агате предложение, а позже пошли слухи об их планах устроить свадьбу летом 2025. Торжество влюбленные планировали провести в кругу самых близких, аналогично тому, как недавно устроили гендер-пати для своего будущего ребенка. Напомним, что о беременности звезды стало известно в июне.
Несмотря на это, подтвержденной информации о дате свадьбы пары долгое время не было. Теперь же продюсер Дворцов раскрыл, что раньше церемония действительно планировалась на июль. Но что-то пошло не так.
«Думаю, в начале августа мы увидим их бракосочетание. Возможно, есть свои нюансы как со стороны Петра, так и со стороны Агаты. Все же главное событие в их жизни», — объяснил он.По оценке Дворцова, Петр и Агата являются идеальными партнерами друг для друга. Оба - творческие личности, стремящиеся к гармонии в личной жизни. Он верит в искренность отношений пары и не считает, что у них пустой «пиар-роман».
«Петр до Агаты был карьеристом, который не нуждался в отношениях. Видимо, сейчас Петр созрел, встретил ту самую, чтобы создать семью. Агата же после развода с Прилучным решила найти ему замену, чтобы не остаться одной», — добавил Дворцов.К тому же, что Дранга отлично ладит с дочкой Муцениеце от другого брака, Мией. Девочка часто появляется с ними на совместных семейных фото. Она также присутствовала на гендер-пати, где радостно смеялась в камеру с мамой.
А вот Павел Прилучный отписался в социальных сетях от своей дочери Мии вскоре после того, как она появилась на мероприятии Муцениеце и Дранги.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская