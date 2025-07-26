«Есть нюансы»: Беременная Агата Муцениеце неожиданно решила перенести свадьбу с Петром Дрангой

26 июля 2025, 01:15

Продюсер Дворцов сообщил о переносе свадьбы беременной Муцениеце с Дрангой на август

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга перенесли долгожданную свадьбу с июля на начало августа. Решение связано с определенными нюансами, объяснил продюсер Сергей Дворцов. Об изменении даты бракосочетания пары он рассказал в беседе с aif.ru.





Еще в мае Дранга сделал Агате предложение, а позже пошли слухи об их планах устроить свадьбу летом 2025. Торжество влюбленные планировали провести в кругу самых близких, аналогично тому, как недавно устроили гендер-пати для своего будущего ребенка. Напомним, что о беременности звезды стало известно в июне.



Несмотря на это, подтвержденной информации о дате свадьбы пары долгое время не было. Теперь же продюсер Дворцов раскрыл, что раньше церемония действительно планировалась на июль. Но что-то пошло не так.



Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: Instagram* @agataagata)



«Думаю, в начале августа мы увидим их бракосочетание. Возможно, есть свои нюансы как со стороны Петра, так и со стороны Агаты. Все же главное событие в их жизни», — объяснил он.

«Петр до Агаты был карьеристом, который не нуждался в отношениях. Видимо, сейчас Петр созрел, встретил ту самую, чтобы создать семью. Агата же после развода с Прилучным решила найти ему замену, чтобы не остаться одной», — добавил Дворцов.