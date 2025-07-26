Жена Прилучного после его поражения в суде с Муцениеце показала интригующее видео
Зепюр Брутян показала трогательное видео со свадьбы с Павлом Прилучным
Избранница Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась с поклонниками очень нежным и чувственным роликом, в котором она и Павел рассказывают о своём понимании любви. Соответствующее видео актриса выложила в своём блоге.
Зепюр и Павел поженились 25 августа 2022-го года. На опубликованных кадрах, приуроченных к годовщине их свадьбы, видно, что пара живёт в гармонии.
«Любовь... У меня это невозможность существовать, жить без человека», — заявил в ролике Павел.Брутян, растворяясь в объятьях Прилучного, улыбается и выглядит необычайно счастливой.
«Когда ты знаешь человека наизусть, когда ты хочешь с ним по жизни идти в одном направлении. Наверное, это действительно эмоция, без которой невозможно иметь счастливую жизнь», — сказала Зепюр.Отмечается, что пока одни пользователи гадают, что именно им хотят рассказать своим роликом возлюбленные, другие обвиняют Павла в желании «хоть как-то уколоть» Муцениеце.