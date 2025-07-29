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«Милое дополнение»: Агата Муцениеце похвасталась деталью интерьера за полмиллиона рублей

Актриса Агата Муцениеце купила гардероб более чем за полмиллиона рублей
Агата Муцениеце и Пётр Дранга (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце похвасталась новым приобретением, которое стоит больше полумиллиона рублей. О роскошной покупке артистка сообщила в своём личном блоге.



Муцениеце показала огромный жёлто-серый шкаф с несколькими створками, где будет храниться одежда. Новый гардероб занял почётное место в интерьере гостевого домика на загородном участке актрисы. Уточняется, что новое приобретение обошлось Агате в 594 тысячи 320 рублей. Эта сумма включает сам шкаф за 531 тысячу, установку за 53 тысячи и доставку за 10 тысяч.

Следует отметить, что загородный дом Агаты в Подмосковье стал годен для проживания совсем недавно. До этого там проводились строительные работы. Однако теперь двухэтажный деревянный дом с панорамными окнами и высокими потолками полностью готов.

Ранее сообщилось о неожиданном решении Муцениеце перенести свадьбу с Петром Дрангой.

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Ольга Щелокова

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