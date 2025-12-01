Адвокат раскрыл новые подробности в деле Долиной и Лурье

01 декабря 2025, 15:58

Адвокат Воропаев: суд должен учесть, что Долина действовала под влиянием обмана

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Верховный суд России должен принять новое постановление по делу народной артистки Ларисы Долиной. С таким предложением 30 ноября выступил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.





Напомним, что из-за мошеннической схемы новой собственницей квартиры народной артистки стала 34-летняя Лурье. 21 августа Лариса Долина подала на нее в суд, а та направила встречный иск. 17 января 2025 года стало известно, что суд взыскал в пользу Долиной более 69 млн рублей. Деньги артистке обязаны были выплатить владельцы банковских счетов, на которые поступили похищенные средства. Через два месяца суд сообщил, что право собственности Лурье на спорное имущество прекращено и признано за народной артисткой РФ.



Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что юристы Лурье допустили ошибку при выборе позиции.





«Защитники Лурье построили стратегию на ст. 178 ГК РФ (Сделка, совершенная под заблуждением). Данная статья дает право суду признать или не признать сделку недействительной. Таким образом, даже если Лурье не могла знать о заблуждении Долиной (а она объективно не знала и не могла знать) — закон все равно дает возможность суду признать сделку недействительной. То есть пределы полномочий суда тут очень обширны. С другой стороны, никакого заблуждения в этом деле не было, был обман, что в корне меняет ситуацию. Хотя для обывателя эти термины могут быть тождественны, с точки зрения закона — разница огромная. Долину обманули, было воздействие третьих лиц, а не самостоятельное», — объяснил свою точку зрения эксперт.

«Таким образом в деле возникает два очень серьезных момента: почему суд не применил двустороннюю реституцию? Согласно действующему законодательству, суд должен самостоятельно определить характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами, а также нормы права, подлежащие применению (дать правовую квалификацию). Почему суд в этом деле этого не сделал?», — сообщил Воропаев.