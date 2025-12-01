«Похититель новоселья»: давление в Сети вынудило Ларису Долину отключить комментарии
Скандал вокруг недвижимости Ларисы Долиной продолжает набирать обороты и оборачиваться для певицы репутационными потерями.
Пользователи соцсетей запустили флешмоб с призывом «отменить» артистку и прозвали её «похитителем новоселья», после решения кассационного суда, который встал на сторону Долиной.
Поток критики усилился настолько, что певица впервые за долгие годы была вынуждена отключить комментарии ко всем своим публикациям — раньше она никогда не закрывала обратную связь с подписчиками.
Таким образом Долина попыталась защитить себя от тысяч негативных сообщений, которые ежедневно появлялись под её постами, однако это, похоже, не изменило мнение аудитории — обсуждения продолжаются и за пределами её страниц.
