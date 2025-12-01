«Похититель новоселья»: давление в Сети вынудило Ларису Долину отключить комментарии

01 декабря 2025, 13:08

Лариса Долина закрыла комментарии в соцсетях после волны хейта из-за скандала

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Скандал вокруг недвижимости Ларисы Долиной продолжает набирать обороты и оборачиваться для певицы репутационными потерями.