«Эти хайпожоры»: Ксения Бородина потребовала остановить травлю Ларисы Долиной

01 декабря 2025, 11:48

Ксения Бородина выступила против публичной травли Ларисы Долиной

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина в своём Telegram-канале выступила против «отмены» певицы Ларисы Долиной.





Бородина считает, что спорную квартиру должен получить тот, кто за неё заплатил, либо ему нужно вернуть деньги. При этом блогер заявила, что Долина не заслуживает такой волны агрессии.

«Я понимаю, в Вас скопилась злость за последние годы! Вам хочется вымещать эту злость! Но эти хайпожоры со своими салонами «мы отменили Долину», фотографы «мы отказались её снимать» (которые никогда её и не снимали), магазины с одеждой, Бургер Кинг <...>, это нормально в наше время? Может всем просто по психологам походить чутка и свою агрессию там разместить?! Она виновата! Поступила несправедливо! Но Вы хотите чего?!» — возмутилась Ксения.

