Адвокат рассказал, на какой срок могут осудить рэпера Navai после задержания с наркотиками

15 октября 2026, 11:09

Адвокат Воропаев: рэперу Navai может грозить до семи лет лишения свободы

Navai (Фото: Instagram* / @navaib)

Российский рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), бывший участник дуэта HammAli & Navai, задержан в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков. Его остановили на пограничном пункте «Кордай» при въезде из Киргизии, в автомобиле обнаружили марихуану, а анализы показали наличие каннабиноидов в организме. Суд арестовал музыканта на два месяца, его концерт в Астане отменён, под угрозой и другие выступления.





Член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что Статья 286 Уголовного кодекса Казахстана устанавливает ответственность за транспортировку через границу 2,5 граммов марихуаны, и наказание может включать лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф, достигающий 21 млн тенге (3 931 200 млн рублей). Кроме того, предусмотрены исправительные работы или ограничение свободы — как с конфискацией имущества, так и без неё.





«Стоит отметить что в машине было несколько человек, значит, если наркотические следы будут обнаружены на руках или одежде нескольких лиц, деяние квалифицируют как контрабанду, совершённую группой лиц по предварительному сговору. В таком случае наказание составит от семи до двенадцати лет колонии», — отметил он.

«Если артиста осудят в Казахстане, его защитники могут ходатайствовать о том, чтобы он отбывал наказание в России», — прокомментировал Воропаев.